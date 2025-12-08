Costa responde a la nueva estrategia de Trump para Europa: "No podemos aceptar esta amenaza de interferencia"

Los europeos no pueden aceptar los intentos de interferencia y las amenazas de Estados Unidos, ha dicho este lunes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en respuesta a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración del presidente Donald Trump en la que acusa a la Unión Europea (UE) de "socavar la libertad política" y "la soberanía" y de "obstaculizar la libertad de expresión". El documento de la Casa Blanca, hecho público el viernes pasado, apoya además expresamente a los partidos de extrema derecha del Viejo Continente.

"Los aliados no amenazan con interferir en la vida ni en las decisiones políticas internas de sus aliados", ha espetado Costa preguntado por el documento durante la conferencia anual del Instituto Jacques Delors en París. Costa aludía a las referencias en la estrategia de seguridad de Estados Unidos que advierten de una "perspectiva real" de "desaparición de la civilización" y se ofrece "corregir" esta trayectoria, promoviendo los "partidos patrióticos" europeos.

Para Costa, está cada vez más claro que "Europa y Estados Unidos no comparten la misma visión del orden internacional". Frente a la defensa de la cooperación internacional, el orden basado en normas y la ciencia, "Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo, ni siquiera en un orden internacional basado en normas", ha dicho Costa, "y cree que el cambio climático es un engaño".

El problema no es tanto que Washington y los Veintisiete no vean el mundo de la misma forma, sino los intentos de interferencia. "Ciertamente, muchos europeos no comparten la misma visión que los estadounidenses sobre diversos temas. Y es natural que no compartan la misma visión que nosotros. Lo que no podemos aceptar es esta amenaza de interferencia en la vida política europea", ha dicho el portugués.

Amenazas aliadas

Costa ha sido durísimo, insistiendo en que Estados Unidos "no puede reemplazar a los ciudadanos europeos a la hora de elegir qué partidos son buenos y cuáles son malos", ni imponer su visión sobre lo que significa la libertad de expresión. "Nuestra historia nos ha enseñado que no hay libertad de expresión sin libertad de información", ha dicho el presidente, "y no habrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos".

El portugués ha reconocido que la UE necesita desarrollar una nueva estrategia que asuma que "las relaciones entre aliados y las alianzas tras la Segunda Guerra Mundial han cambiado". Europa tiene que reforzarse para protegerse "no solo de nuestros adversarios sino también de los socios que nos desafían", ha dicho. De hecho, Costa ha reconocido que a los europeos debería preocuparles que Moscú comparta en gran medida la visión de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. De hecho, en lo único que parece estar de acuerdo con la visión del presidente Donald Trump es en que los europeos deben asumir el liderazgo de la OTAN de aquí a 2027.

Aun así, Costa ha insistido en que Estados Unidos sigue siendo "un aliado" y un "socio económico importante". Pero el portugués reconoce que la Unión debe fortalecer su política interna, tanto de defensa como económica y comercial. También ha insistido en la importancia de abordar los problemas reales de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, para garantizar su confianza en el proyecto europeo. "A veces dudamos de la fuerza de Europa", ha dicho Costa, pero si hay "tanta gente que ha priorizado socavar a Europa" será porque realmente lo es, ha reflexionado.