Aviación
Cuatro muertos al estrellarse una avioneta en los Pirineos franceses junto a la frontera con España
La avioneta había despegado del aeroclub de Saint Girons
EFE
Cuatro personas murieron el domingo al estrellarse la avioneta en la que volaban en los Pirineos franceses, a pocos kilómetros de la frontera española en el departamento de Ariège, informaron este lunes los medios locales.
La avioneta había despegado del aeroclub de Saint Girons, que fue el que contactó con el Centro de Coordinación y Salvamento Aeronáutico de Lyon al inquietarse por no tener noticias de su situación.
La Prefectura de Ariège (delegación del Gobierno) desplegó a partir de entonces un dispositivo de búsqueda que incluyó un helicóptero de protección civil, apoyado en tierra por gendarmes y bomberos que permitieron localizarla en un lugar de difícil acceso.
Fueron los gendarmes expertos en rescates en montaña los que, transportados en helicóptero, constataron que las cuatro personas que iban a bordo estaban muertas.
- A la Guardia Civil se le amontonan los muertos en Aragón
- Hallan muerto en su casa al hombre atrincherado tras apuñalar al integrante de una orquesta en San Esteban de Litera
- La crónica del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida: que se preparen en Valencia (85-73)
- ¿Adiós a los bares de toda la vida? Los motivos que propiciaron el cambio del modelo de negocio en la hostelería
- La crónica del Granada-Casademont Zaragoza: dos torres y un triunfo gigante (83-92)
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- Dubljevic y Koumadje, dos hombres y un destino. Las notas del Casademont Zaragoza
- Muere un joven de 26 años al salirse de la carretera con su todoterreno en Cuevas de Almudén