Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Enviado de Trump para Ucrania dice que un acuerdo está "realmente cerca": "Estamos en los últimos diez metros"

Keith Kellogg, enviado para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania está "realmente cerca" y ha dicho que depende de resolver el futuro de la región oriental del Donbás y de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas de Rusia desde marzo de 2022.

"Si uno es una persona militar (...) sabe que los últimos diez metros hasta llegar al objetivo son siempre los más difíciles. Es donde están las fricciones. Creo que estamos en los últimos diez metros a la hora de intentar poner fin a este conflicto", ha dicho durante el Foro de Defensa Ronald Reagan.

"Creo que todo se reduce a un par de asuntos", ha manifestado, antes de especificar que se trata de la situación en el Donbás y en la central de Zaporiyia y agregar que "si se resuelven esos dos asuntos, el resto de cosas se solucionarían bastante bien". "Creo que ya casi estamos ahí", ha sostenido Kellogg, que ha insistido en que un acuerdo "está muy cerca".