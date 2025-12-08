Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana

Una niña de 1 año, asesinada por un francotirador israelí, es una de las tres personas que murieron este domingo por fuego del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. En su reporte diario de fallecidos, que se refiere a los del día anterior, Sanidad indica este lunes que dos cuerpos fueron además recuperados de entre los escombros del territorio, lo que aumenta hasta 70.365 los muertos en Gaza por fuego israelí desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 en respuesta a los ataques de Hamás.

Según informó a EFE un responsable de Sanidad de Gaza, la niña fue alcanzada por un francotirador en la zona de Fash Farsh, cerca de Rafah, en el sur del enclave palestino. Los otros dos fallecidos son dos hombres que murieron en la zona de Yabalía, en el norte de la Franja, según la misma fuente.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre, diariamente mueren gazatíes por fuego israelí, en algunos casos mujeres y niños que se dirigían a sus casas en zonas controladas por el Ejército de Israel.

El Ejército israelí informa de algunas de esas muertes, afirmando por regla general que se trata de "terroristas" que suponían un riesgo para sus tropas. El Ejército israelí comunicó este lunes que abatió a un "terrorista de Hamás" que supuestamente planeaba un "ataque inminente" contra sus tropas en la zona de Deir al-Balah, en el centro de Gaza. "El ataque se realizó para eliminar la amenaza que representaba para las tropas desplegadas en el centro de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", dijo un portavoz del Ejército israelí a EFE.

Muertos desde el alto al fuego

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatís a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamás, ha elevado a 367 en su último recuento oficial, sin incluir los tres muertos del domingo. Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatís civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares. En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos palestinos que siguen "atrapados" en sus túneles sin que Israel les garantice una salida segura.