Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Reporteros sin Fronteras señala a Gaza como el lugar más peligroso para la prensa

Gaza ha sido el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación, seguido por México, en el último año, en el que han sido asesinados 67 periodistas en todo el mundo, de los cuales al menos 53 han sido víctimas de conflictos armados o del crimen organizado.

Son los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicado este martes, que desvela que se registró un muerto más que el año pasado, muy lejos de los 142 de 2012, la mayor cifra en 20 años.