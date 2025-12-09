Trump carga contra Europa: “Deben tener cuidado. Van en mala dirección. No queremos que cambien tanto""

La estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump presentada el viernes no dejó ninguna duda de la visión que el presidente de Estados Unidos tiene de Europa. Este lunes, el propio mandatario ha verbalizado esa opinión en otra arremetida contra el Viejo Continente. “Europa debe tener cuidado, están haciendo muchas cosas, queremos que Europa siga siendo Europa. Están yendo en mala dirección. Es muy malo para su gente. No queremos que Europa cambie tanto”, ha dicho.

La arremetida del republicano ha llegado en unas declaraciones a la prensa, cuando tras una mesa redonda para anunciar ayudas a agricultores de EEUU, castigados por su guerra arancelaria, ha contestado a una pregunta sobre la multa de 120 millones de euros que los reguladores de la Comisión Europea impusieron el viernes X, la compañía de Elon Musk.

Aunque Trump ha dicho que para ese momento aún no había sido informado en profundidad sobre la sentencia europea, y también ha dicho que Musk no le ha llamado “para pedir ayuda”, sí ha afirmado que la multa “es dura”, usando en inglés un término (‘nasty’) que puede implicar algo desagradable y severo o algo feo y asqueroso.

Entonces es cuando ha lanzado su ataque a Europa y a su supuesta deriva negativa, ideas que permean toda la Estrategia de Seguridad Nacional y que él y otros miembros de su Administración han estado promoviendo desde que Trump volvió al poder.

El documento con la hoja de ruta de la política exterior de Washington acusa a la UE de "socavar la libertad política" y "la soberanía" y de "obstaculizar la libertad de expresión" y apoya expresamente a los partidos de extrema derecha en Europa.

Indignación y estupor en Europa

Su publicación ha indignado a líderes europeos y este lunes la respuesta de António Costa a Trump ha sido tajante. El presidente del Consejo Europeo ha dicho que Estados Unidos "no puede reemplazar a los ciudadanos europeos a la hora de elegir qué partidos son buenos y cuáles son malos", ni imponer su visión sobre lo que significa la libertad de expresión. "Nuestra historia nos ha enseñado que no hay libertad de expresión sin libertad de información", ha dicho el portugués. "No habrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos".

Este choque se viene fraguando desde que Trump volvió al Despacho Oval. Ya en febrero, por ejemplo, el vicepresidente, J.D. Vance provocó estupor cuando en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en lugar de los habituales pronunciamientos sobre la importancia de los lazos transatlánticos, acusó a Europa de coartar la libertad de expresión y de ignorar al electorado de ‘formaciones alternativas’, en alusión a la ultraderecha. También ya entonces Vance habló de la “inmigración masiva” como “el mayor desafío”.

La multa a X

La Comisión Europea multó a X acusando a la red social de no cumplir con sus obligaciones de transparencia, incluyendo por no dar acceso público a datos, y por usar un diseño engañoso para su sistema de verificación. El viernes Musk reaccionó a esa multa descalificándola y diciendo que “la libertad de expresión es el cimiento de la democracia” y “la única forma de saber qué estás votando”.

Desde el gobierno de Trump la sanción fue denunciada también como un supuesto ataque a empresas estadounidenses por, entre otros, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr.

Henna Virkkunen, responsable europea de tecnología, insistió en que la multa es proporcionada, que no tenía “nada que ver con la censura” y que lo único que hacen la Comisión y las leyes europeas es defender sus parámetros digitales y democráticos.