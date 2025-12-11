Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Trump anuncia que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026 y que muchos países y organismos internacionales buscan ser parte.

"Anunciaremos la frontera de paz iniciando 2026 y será la más legendaria de la historia", indicó el mandatario estadounidense al ser cuestionado sobre la siguiente fase del plan de paz en Gaza por periodistas en la Casa Blanca.

Trump dijo que todos los "grandes países" quieren ser parte de esta junta de paz y que estará integrada por presidentes, primeros ministros y reyes.