Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU ZaragozaReal ZaragozaUrgencias ZaragozaLa RomaredaLa Manada ZaragozaBuen Pastor
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Palestinos se desplazan en carros tirados por animales por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Gaza

Palestinos se desplazan en carros tirados por animales por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Gaza / HAITHAM IMAD / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
  2. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
  3. La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza tras la detención de Leire Díez
  4. Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
  5. ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
  6. Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón
  7. La visita sorpresa de dos mitos del Real Zaragoza a la Ciudad Deportiva. 'Hay que salvar esto ahora, el club está en un problema
  8. La multinacional de Florentino Pérez descartó dos ubicaciones para su centro de datos en Aragón: las razones por las que eligió La Puebla de Alfindén

La china Leapmotor presentará el martes su proyecto en Borja con 40 millones de inversión y 170 empleos para fabricar chasis

La china Leapmotor presentará el martes su proyecto en Borja con 40 millones de inversión y 170 empleos para fabricar chasis

El salvadoreño Kilmar Ábrego es liberado de un centro migratorio en EEUU

El salvadoreño Kilmar Ábrego es liberado de un centro migratorio en EEUU

Los científicos crean un "manual" para el diseño de vida sintética

Los científicos crean un "manual" para el diseño de vida sintética

Una conocida pastelería XXL abre su cuarta cafetería en Zaragoza

Una conocida pastelería XXL abre su cuarta cafetería en Zaragoza

Japón activa una nueva alerta de tsunami tras un terremoto de 6,7 frente a las costas de Aomori

Japón activa una nueva alerta de tsunami tras un terremoto de 6,7 frente a las costas de Aomori

La Ley de Loterías lo confirma: estos son los colectivos que tienen prohibido jugar a la Lotería de Navidad

La Ley de Loterías lo confirma: estos son los colectivos que tienen prohibido jugar a la Lotería de Navidad
Tracking Pixel Contents