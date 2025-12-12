Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Francia insta a Rusia a dar "el paso definitivo" hacia la paz en Ucrania

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este viernes que la paz en Ucrania está "al alcance de la mano" y que ahora le toca a Rusia "dar el paso definitivo" para acabar con la guerra que se encamina a sus cuatro años de duración.

"La paz está ahora al alcance de la mano. El presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski ha demostrado durante los últimos nueve meses su voluntad de crear las condiciones para la paz: una paz justa y duradera, no una capitulación. Ahora le toca a (su homólogo ruso) Vladímir Putin dar el paso definitivo y poner fin a esta guerra imperialista y colonial", afirmó Barrot en declaraciones a Franceinfo.