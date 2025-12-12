Seísmo
Japón activa una nueva alerta de tsunami tras un terremoto de 6,7 frente a las costas de Aomori
Las autoridades de Japón han vuelto a emitir este viernes una alerta de tsunami tras registrar un terremoto de magnitud 6,7 en la escala Richter frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el norte del país.
La Agencia Meteorológica de Japón ha indicado que la costa de la isla de Hokkaido, así como las de Iwate y Miyagi, corre el peligro de verse afectada también por grandes olas tras el seísmo, que ha tenido lugar sobre las 11.44 horas (hora local) a unos 20 kilómetros de profundidad.
La zona vuelve a encontrarse de nuevo en el radio del terremoto de magnitud 7,6 detectado el fin de semana, que provocó la presencia de olas de tres metros de altura y se saldó con una treintena de heridos, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo. De momento, no se han confirmado informaciones sobre posibles víctimas o daños.
El miércoles, otro seísmo de magnitud 5,9 en la escala abierta de Richter sacudió Hokkaido, lo que llevó a la agencia meteorológica a publicar una alerta ante posibles réplicas en más de un centenar de localidades.
