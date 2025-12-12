La UE aprueba movilizar indefinidamente los activos rusos congelados, facilitando un posible préstamo a Ucrania

Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado este viernes mantener congelados de manera indefinida los activos del Banco Central de Rusia, una decisión que permitiría allanar el camino para convencer a Bélgica de utilizarlos para dar un préstamo a Ucrania y hacer frente así a las necesidades financieras de Kiev para los próximos dos años.

"Estamos enviando una señal clara a Rusia de que, mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costes seguirán aumentando", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en redes sociales. El mensaje para Ucrania también es esencial. "Queremos asegurarnos de que nuestro valiente vecino se haga aún más fuerte en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones", ha añadido la alemana.

La UE se comprometió el pasado mes de octubre a mantener a flote la economía ucraniana para que Kiev pueda seguir luchando contra Rusia. Pero los europeos consideran que sus contribuyentes no deberían tener que pagar por una guerra iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin. Por eso, la opción que más gobiernos apoyan pasa por hacer uso de los 210.000 activos del Banco Central ruso que permanecen congelados desde que comenzó la guerra.

Mecanismo de emergencia

Este viernes, los Veintisiete han dado un paso importante para hacerlo. Esos activos están congelados gracias a unas sanciones que los gobiernos comunitarios tienen que renovar cada seis meses por unanimidad. La posición cada vez más hostil de Hungría, que se opone a la ayuda a Ucrania, ponía en riesgo el proceso y así, poder hacer uso de los activos.

La UE ha utilizado un mecanismo previsto para garantizar asistencia financiera en caso de crisis para aprobar mantener congelados los activos de manera indefinida. La base legal a la que se ha agarrado Bruselas para hacerlo sólo requería una mayoría amplia de gobiernos, evitando así el más que probable veto de Budapest. De los veintisiete países del bloque, veinticinco han votado a favor.

La Comisión alega que la guerra de Rusia contra Ucrania "no solo constituye una flagrante violación del orden internacional", sino también "una grave distorsión de la economía de la UE". Por eso, considera que hacer uso de este instrumento legal está totalmente justificado en este contexto. En el Consejo Europeo de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a mantener inmovilizados los activos rusos hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y compense los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso.

Un préstamo para Kiev

El Ejecutivo comunitario dio a los gobiernos europeos dos opciones la pasada semana para hacer frente a las necesidades financieras de Ucrania. Una pasa por emitir deuda conjunta utilizando el presupuesto comunitario como garantía. Esa decisión requiere unanimidad. La otra opción era hacer uso de los activos congelados, algo que pasaba por mantener el dinero inmobilizado.

Los Veintisiete se reúnen el próximo jueves en Bruselas en una cumbre en la que tendrán que tomar la decisión política que permita iniciar el proceso legislativo para poner en marcha el mecanismo. El paso que los europeos han dado este viernes facilita el préstamo por valor de 90.000 millones de euros que planteaba Bruselas. Sin embargo, Bélgica, que alberga buena parte de los activos, sigue mostrando reticencias.

Críticas de Moscú y Budapest

En una publicación en redes sociales, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho que la decisión de este viernes "es claramente ilegal" y "causará un daño irreparable a la Unión". El húngaro ha acusado a los líderes europeos de colocarse "por encima de las normas" y violar "sistemáticamente" el derecho europeo, llegando a decir que Bruselas ha instaurado "una dictadura".

Por su parte, Moscú lo ha calificado de "estafa a gran escala" y el Banco Central de Rusia ha presentado una demanda contra Euroclear, el depósito con sede en Bélgica donde se encuentran congelados buena parte de los activos. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras una conversación con Recep Tayip Erdogan, tanto el presidente turco como Putin han coincidido en que la decisión socava los fundamentos del sistema financiero internacional.