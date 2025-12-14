Al menos dos detenidos tras un presunto ataque a tiros contra bañistas en la playa australiana de Bondi

La Policía australiana ha confirmado que dos personas han sido detenidas tras un presunto ataque a tiros ocurrido esta mañana contra los bañistas de la playa australiana de Bondi, en Sídney, que ha dejado por el momento al menos 16 heridos, según el servicio de Emergencias del estado de Nueva Gales del Sur.

"Hay dos personas bajo custodia policial en la playa de Bondi", ha informado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur en su cuenta de X, "pero la operación policial todavía continúa e instamos a la población a que evite la zona".

Hasta el momento ningún responsable policial ha querido confirmar cifras de víctimas en este ataque, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya está siendo informado de manera pormenorizada sobre la evolución del incidente, ha confirmado un portavoz a la cadena australiana ABC.

En los últimos minutos, el primer ministro ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso.

Los servicios de emergencia transportan a una persona en camilla tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. / Mark Baker / AP

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado.

El servicio de Ambulancias de Nueva Gales del Sur ha confirmado de momento al mismo medio que hay al menos 16 personas hospitalizaas en tres hospitales de la zona (St. Vincent, el Royal Prince Alfred y el St. George).

Múltiples testigos han confirmado a los medios del país que se trata de un ataque a tiros protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas, pero las autoridades tampoco han confirmado este aspecto.

Personas y trabajadores de emergencia se reúnen en el lugar donde se celebraba un evento festivo y donde se informó de un tiroteo en Bondi Beach. / Associated Press/LaPresse / LAP

Condena de Israel

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunicado este sábado un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi"

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.