Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Irán condena el tiroteo en Sídney contra la comunidad judía que causó 12 muertos

Irán condenó este domingo el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, un ataque que las autoridades australianas calificaron de “terrorista” y dirigido “contra la comunidad judía”.

“Condenamos el ataque violento en Sídney, Australia”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un mensaje breve en X en el que señaló que el asesinato y la matanza de personas, “ocurran donde ocurran, son inaceptables y deben ser condenados”.