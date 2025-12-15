En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en apenas doce horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Merz recibirá a Zelenski
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibirá este lunes en Berlín al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para una reunión en la que se abordará el proceso de conversaciones para un posible acuerdo de paz con Rusia, encuentro que contará con presencia de líderes de la Unión Europea (UE) y de las instituciones europeas. "El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para mantener conversaciones económicas germano-ucranianas y un intercambio sobre el estado de las negociaciones de paz en Ucrania", ha apuntado la cancillería a través de un comunicado.
Habla Kaja Kallas
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este lunes que el uso de los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo a Ucrania es la forma "más creíble" de financiar a Kiev, pero admitió que sin el apoyo de Bélgica, país en el que se encuentra en Europa la mayoría de dichos activos, no será "muy fácil" alcanzar un acuerdo al respecto. "La opción más creíble es el préstamo de reparación (préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados) y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo; todavía nos quedan algunos días", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.
Rusia derriba más de 200 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 217 drones ucranianos de ala fija entre las 20:00 hora de Moscú de este domingo (17:00 GMT) y las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT), 18 de los cuales fueron interceptados en las cercanías de la capital rusa, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "El 14 de diciembre entre las 20:00 hora de Moscú y las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 71 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando ruso en una nota publicada en Telegram.
El enviado de Trump dice que se lograron progresos "considerables" en la reunión con Zelenski
El representante especial del presidente de EEUU para misiones de paz, Steve Witkoff, aseguró este domingo que se lograron progresos "considerables" en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el plan de paz que Donald Trump promueve para poner fin a la guerra en Ucrania. Tras la reunión en la Cancillería alemana en Berlín, que duró más de cinco horas, Witkoff afirmó en la red social X que se mantuvieron conversaciones "en profundidad" sobre el plan de 20 puntos, las agendas económicas y otros asuntos.
Zelenski, Witkoff y Kushner terminan su primera reunión y volverán a encontrarse mañana
Las delegaciones de Ucrania y EEUU, lideradas respectivamente por el presidente Volodímir Zelenski y por los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, terminaron este domingo por la noche su primera reunión en Berlín sobre el plan de paz que impulsa Washington, según informó el asesor de la oficina presidencial ucraniana Dmitró Litvin. Las dos delegaciones estuvieron reunidas durante más de cinco horas en la Cancillería de Alemania y volverán a encontrarse mañana por la mañana en la capital germana para continuar las conversaciones sobre el documento, según declaró Litvin a la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
Merz recibe a Zelenski y a los emisarios de Trump para negociar el plan de paz
El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Cancillería, donde comenzó ya una reunión con los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner. Merz saludó a Zelenski unas dos horas después de que éste aterrizara en Berlín, donde se reunió primero con su equipo, liderado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, para preparar el encuentro.
Meloni dice que el diálogo con Trump solo puede ser "entre iguales y no en condiciones de subordinación"
Un discurso de exaltación de su agenda nacionalista —incluidas las medidas más controvertidas—, pero también, y esta ha sido la sorpresa, de reivindicación de la identidad europea y de la necesidad de una Unión Europea que se mueva y actúe como una entidad autónoma respecto a EEUU. Este es, en síntesis, el resumen del discurso pronunciado este domingo por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la clausura de Atreju, el congreso de las juventudes de su partido, Hermanos de Italia. (Seguir leyendo)
Los ucranianos desconfían de una "zona desmilitarizada" en el Donbás como propone EEUU
La idea de crear una "zona desmilitarizada" en el Donbás genera desconfianza entre los ucranianos, quienes consideran que solo daría al Ejército ruso una ventaja adicional en el frente, mientras que Kiev se encuentra bajo la doble presión de EE.UU. y Moscú para ceder en las negociaciones territorios a cambio de una hipotética paz.
El destino de aproximadamente el 25 % de la región de Donetsk y una pequeña parte de la vecina Lugansk que permanecen bajo control ucraniano tras casi cuatro años de guerra a gran escala, sigue siendo un tema clave de disputa a la hora de buscar una fórmula en las negociaciones entre EE.UU. y Kiev que pueda ser aceptable para Rusia.
Mientras Rusia insiste en obtener el control total sobre las regiones que considera su territorio, Zelenski ha revelado que Washington ha propuesto la creación de una "zona desmilitarizada" o "zona económica libre" allí, siempre que Ucrania retire sus tropas de Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka y otras áreas fuertemente fortificadas.
Zelenski aterriza en Berlín para mantener reuniones con los emisarios de Trump
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo en Berlín, donde mantendrá reuniones con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que llegaron por la mañana a la capital alemana, y probablemente con "algunos" líderes europeos, informó el propio mandatario.
Zelenski dice que no ha recibido aún respuesta de EEUU a las últimas propuestas de paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que no ha recibido aún una respuesta oficial de EE.UU. sobre las últimas propuestas para el plan de paz de 20 puntos, que prevé un alto el fuego y que requiere compromisos tanto por parte de Kiev como de Moscú.
"No, todavía no he recibido una respuesta de Estados Unidos. He escuchado varios mensajes a través de mi equipo negociador, pero he recibido todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará ahora" en Berlín, afirmó el presidente ucraniano en una conversación virtual con medios, según la radiotelevisión pública 'Suspline'.
