Los ucranianos desconfían de una "zona desmilitarizada" en el Donbás como propone EEUU

La idea de crear una "zona desmilitarizada" en el Donbás genera desconfianza entre los ucranianos, quienes consideran que solo daría al Ejército ruso una ventaja adicional en el frente, mientras que Kiev se encuentra bajo la doble presión de EE.UU. y Moscú para ceder en las negociaciones territorios a cambio de una hipotética paz.

El destino de aproximadamente el 25 % de la región de Donetsk y una pequeña parte de la vecina Lugansk que permanecen bajo control ucraniano tras casi cuatro años de guerra a gran escala, sigue siendo un tema clave de disputa a la hora de buscar una fórmula en las negociaciones entre EE.UU. y Kiev que pueda ser aceptable para Rusia.

Mientras Rusia insiste en obtener el control total sobre las regiones que considera su territorio, Zelenski ha revelado que Washington ha propuesto la creación de una "zona desmilitarizada" o "zona económica libre" allí, siempre que Ucrania retire sus tropas de Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka y otras áreas fuertemente fortificadas.