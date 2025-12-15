El presidente de EEUU indigna al atribuir el asesinato de Reiner a su “obsesión furiosa contra Trump”

Con Donald Trump los parámetros del civismo y la decencia política se han rebajado de forma notable pero este lunes el presidente de Estados Unidos los ha degradado más si cabe. En un mensaje en Truth Social comentando el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Sanger, por el que ha sido arrestado como sospechoso el hijo mediano de la pareja, que tuvo problemas de adicción, el mandatario ha afirmado, sin ofrecer ninguna prueba, que la responsabilidad de la muerte fue del propio Reiner por sus posturas políticas contra él.

Trump ha escrito que el director, que fue un importante activista en causas progresistas y aliado ideológico de los demócratas, murió “por la ira que provocó a otros por su enorme, inquebrantable e incurable padecimiento de una enfermedad mental incapacitante que se conoce como el Síndrome de Delirio Trump”.

El mandatario también ha escrito que Reiner “era conocido por volver a la gente LOCA con su obsesión furiosa con el presidente Trump” y le ha atribuido una “paranoia obvia”. Ha aprovechado para hacer elogios en términos descomedidos de su propia presidencia y sus logros y para hablar de la supuesta llegada de una “edad de oro” del país.

Trump, que ha cerrado el mensaje deseando que el matrimonio asesinado “descanse en paz”, lo había abierto cuestionando a Reiner profesionalmente, diciendo que “una vez fue un muy talentoso director de cine y estrella de comedia” pero definiéndolo actualmente como “atormentado y en apuros”.

Varias voces republicanas se han atrevido a distanciarse de Trump ante los comentarios sobre Reiner e incluso a cuestionarle directamente por su mensaje, entre ellos Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene, figuras de la derecha que ya han estado rompiendo por otros temas con el presidente. El congresista de Kentucky ha dicho que es "una falta de respeto" ."Imagino que mis colegas republicanos elegidos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca lo ignorarán porque tienen miedo", ha escrito en X. "Reto a cualquiera a defenderlo".

Han sido muchos también quienes han expuesto el contraste de cómo reaccionó Reiner al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, denunciando ese "horror". Otros han recuperado una frase que Kirk pronunció en 2016: "Puedes decir mucho de una persona por cómo reaccionan cuando alguien muere".

Más que un aliado demócrata

El mensaje de Trump llega conforme todo el poder demócrata, incluyendo el expresidente Barack Obama, la exvicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris o el gobernador de California, Gavin Newson, han llorado la muerte de los Reiner y ensalzado sus figuras.

El lamento por su pérdida va más allá del 'aparato' y es que los Reiner fueron activistas comprometidos y volcados en causas progresistas.

El director y productor fue un cofundador de la Fundación Estadounidense por los Derechos Igualitarios, una organización que consiguió en 2008 anular en referendo en California un veto al matrimonio entre personas del mismo sexo. También lideró una campaña por una proposición que creó un ambicioso programa de educación temprana con dinero obtenido de subidas de impuestos al tabaco.

Años después los Reiner intentaron, aunque esta vez sin éxito, sacar adelante en referendo otra proposición que habría subido impuestos a las rentas más altas en California para asegurar la educación preescolar universal gratuita.