Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Un menor palestino muerto por disparos de militares israelíes en Cisjordania

Un palestino de 17 años identificado como Ammar Yaser Sabá ha muerto este lunes por disparos de fuerzas militares israelíes en Tuqu, al sureste de Belén, en Cisjordania.

El alcalde de Tuqu, Taysir Abú Mifré, ha confirmado la muerte de Sabá durante una incursión de soldados israelíes que abrieron fuego "indiscriminadamente", según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

El adolescente resultó alcanzado por los disparos y tenía una herida de bala en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas, según ha explicado Abú Mifré.