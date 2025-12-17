La fiscalía de Francia pide procesar a Nicolas Sarkozy y Carla Bruni por manipular a un testigo clave durante su juicio por financiación ilegal

Un mes después de que Nicolas Sarkozy saliera de prisión, la justicia vuelve a llamar a su puerta. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia solicitó este martes procesar al expresidente galo y a su mujer, Carla Bruni, por presionar y manipular a un testigo clave en el caso de la financiación ilegal libia de su campaña electoral de 2007. Un caso por el que fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel y puesto entre rejas de forma provisional durante 20 días.

Los acusados, entre los que también se encuentra Michèle Marchand, cercana al exmandatario, son sospechosos de haber intentado engañar a la justicia utilizando medios fraudulentos para exonerar a Sarkozy, mediante la manipulación de un testigo clave; el intermediario Ziad Takieddine había retirado las acusaciones contra el exjefe de Estado de financiación libia de la campaña presidencial de 2007. Aunque dos meses después volvió a reconocer los hechos.

En el documento de acusación emitido el martes, la Fiscalía Nacional solicitó que Sarkozy fuera juzgado por "conspiración para cometer fraude organizado" y "receptación de bienes robados relacionados con la manipulación de testigos". En el caso de su mujer, la justicia la acusa de "conspiración para cometer fraude organizado", con una solicitud de sobreseimiento parcial por "recepción de bienes robados en relación con la manipulación de testigos". Al igual que Marchand, conocida como Mimi y muy cercana a los Sarkozy, a quien la fiscalía acusa de "manipulación de testigos" y "conspiración para sobornar a personas que ocupan cargos judiciales en el Líbano".

El equipo legal de la pareja Sarkozy-Bruni ya ha presentado una solicitud para que se anule la petición de la Fiscalía y deberá esperar a la decisión del juez encargado del proceso judicial. El juicio de apelación por el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2007 tendrá lugar a principios de 2026, y será la última bala que evitaría que el expresidente vuelva a prisión.

El testigo falleció en septiembre

Takieddine, empresario francolibanés, se convirtió en un testigo clave durante el affaire Libio al proporcionar a la justicia información de gran relevancia que llevó a la imputación de Sarkozy.

Durante su declaración en el proceso judicial, Takieddine declaró haber entregado cinco millones de euros en efectivo al entorno de Sarkozy entre 2006 y 2007. Posteriormente, cambió de versión ante la prensa, señalando al juez por haber manipulado su declaración. Un movimiento extraño que levantó las sospechas de la Fiscalía, que cree que el testigo pudo ser presionado por el entorno de Sarkozy.

Takieddine falleció dos días antes de que el Tribunal de París condenara al exjefe de Estado a cinco años de prisión por asociación ilícita. Durante la sentencia, el tribunal consideró probado el intento de financiación, pero la justicia no logró justificar que el dinero llegase finalmente a las manos de Sarkozy, razón por la cual no fue condenado por financiación ilegal.