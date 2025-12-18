Caso Epstein
Los demócratas publican nuevas fotos inéditas de Epstein con figuras como Bill Gates o Steve Bannon
La publicación presiona al presidente Trump, vinculado con el depredador sexual convicto, a medida que se acerca la fecha límite para que el Departamento de Justicia se vea obligado a desclasificar los archivos para cumplir con la ley
El goteo de fotos inéditas de Jeffrey Epstein no cesa.
El Partido Demócrata ha publicado este jueves una serie de imágenes vinculadas al llamado Caso Epstein en las que aparecen figuras relevantes como el magnate tecnológico Bill Gates, cofundador de Microsoft, el gurú ultraderechista y exasesor de Trump Steve Bannon, el influyente filósofo Noam Chomsky o Serguéi Brin, cofundador de Google. En algunas, se les ve reunidos con el depredador sexual convicto.
Las fotografías compartidas por los demócratas del comité de supervisión de la Cámara de Representantes también muestran lo que parecen ser frases de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov, escritas en diferentes partes del cuerpo de una mujer. La célebre obra literaria narra la obsesión sexual de un hombre adulto con una chica adolescente.
Aunque no tienen fecha ni pies de foto ni contexto, podrían ubicarse en la finca del polémico magnate de las finanzas, que aparentemente se suicidó en 2019 en la celda en la que esperaba ser juzgado.
Problemas para Trump
La publicación de las fotos es un ejercicio de transparencia y de presión al presidente estadounidense Donald Trump, vinculado con Epstein, a medida que se acerca la fecha límite para que el Departamento de Justicia, controlado por los republicanos, se vea obligado a publicar sus archivos relacionados con él para cumplir con la ley. Esa fecha límite es el 19 de diciembre.
En los 20.000 documentos publicado hasta ahora se revela que, según el pederasta convicto, el líder republicano conocía sus abusos sexuales, si bien no participó en ellos. "Soy quien es capaz de hundirlo", escribió Epstein en 2018, medio año antes ahorcarse en su celda. Trump ha pasado de oponerse a la desclasificación de los archivos del Caso Epstein a verse obligado a dar su visto bueno.
