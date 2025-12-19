Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Trump activa un portal para consultar archivos del caso Epstein

Coincide con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso

El depredador sexual Jeffrey Epstein.

El depredador sexual Jeffrey Epstein. / House Committee on Oversight

EFE

Washington

El Departamento de Justicia de EEUU activó este viernes un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, coincidiendo con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.

