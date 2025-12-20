Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en el este de Europa

Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de visita en Polonia a 19 de diciembre de 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de visita en Polonia a 19 de diciembre de 2025 / Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski

EFE

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que todavía no hay un acuerdo de paz y advirtió de la posibilidad de que nunca lo haya, porque únicamente es válido cuando no es sólo papel mojado, sino cuando detiene la guerra.

"No debe ser simplemente un acuerdo, bueno, malo. La pegunta es: ¿Bueno para quién y malo para quién? No quiero describirlo. Puede que no haya, hoy no lo hay, hoy no hay acuerdo. Lo habrá cuando no sólo esté en el papel, escrito con letras, sino cuando la guerra se haya detenido", declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, citado por la agencia Interfax.

También puso como ejemplo el Memorándum de Budapest al afirmar que para él "un acuerdo no es sólo una firma". "Este acuerdo no nos protegió. Por lo tanto, no creo que sea sólido ni que haya funcionado", dijo al referirse al mencionado memorándum de 1994 por el que Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de la promesa de Rusia de respetar su integridad territorial y soberanía.

Zelenski subrayó que "la paz es mejor que la guerra, pero no a cualquier precio", porque Ucrania, dijo, ya ha pagado un precio muy alto.

"Para nosotros es importante una paz justa y duradera, que no pueda ser violada por otro deseo de (el presidente ruso, Vladímir) Putin, o por otro Putin. Es muy importante que haya garantías sólidas de seguridad para ello, para descartar incluso la idea y la posibilidad física de que se nos ataque", enfatizó.

