El duro informe del caso Epstein: lo que las víctimas de violaciones contaron a la policía y cómo los abogados trataron de cerrarles la boca

"Las víctimas declararon que, durante estos masajes, Epstein se masturbaba. Algunas víctimas alegaron que las tocaba durante el masaje..." Un informe de "responsabilidades profesionales" guardado por el FBI resumió en noviembre de 2020 los testimonios de las numerosas chicas, muchas de ellas menores de edad, a las que Jeffrey Epstein había sometido sexualmente.

Entre los casi 4.000 documentos del caso Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay fotos de famosos, hay imágenes que tienen un rédito de utilidad política en la guerra entre republicanos y demócratas norteamericanos hay dardos en las manos de Donald Trump o dirigidos contra él... pero hay también un corolario de doloridos relatos, la oscura y tremenda actividad del proxeneta y el agresor sexual, narrada por sus víctimas.

Las investigaciones que ahora se ven negro sobre blanco en los papeles del caso se remontan a 2006. El FBI citó, en un informe para el Departamento de Justicia sobre el camino judicial del caso y los "no ortodoxos" comportamientos de algunos fiscales, lo que las víctimas fueron contando a lo largo de dos años de investigación a los fiscales de distrito del Sur de Florida. "A través de sus entrevistas con las víctimas, la policía aprendió más sobre la conducta de Epstein", relata el dosier, que edifica una lacerante narración también sobre cómo las conductas que hoy se conocen permanecieron impunes en una primera investigación con un pacto y una agresiva campaña de los abogados del millonario.

En un registro practicado en la casa de Epstein en agosto de 2019 fue incautada esta foto de él en su jet privado con una chica. / El Periódico

Fuera en un único encuentro o en varios, las jóvenes que figuran en el documento "Masseuse" (Masajistas) desclasificado por el gobierno norteamericano, pero totalmente censurado en los 254 nombres del listado, debían afrontar un encargo en el que "la naturaleza de los masajes variaba. Según las víctimas, algunas permanecían completamente vestidas mientras masajeaban a Epstein, otras solo llevaban ropa interior y otras estaban completamente desnudas", relata el sumario.

Los tocamientos del millonario agresor se extendían por los senos "o tocando sus vaginas directamente o a través de la ropa. Algunas víctimas informaron que Epstein usaba un vibrador para masturbarlas, y otras afirmaron que las penetraba con los dedos", describe crudamente el texto almacenado entre los documentos del FBI.

Juguetes

Las mujeres que tenían más encuentros con Epstein acababan en una relación más intensa, en la que Epstein sofisticaba su violación: "alegaron que Epstein practicaba sexo oral y vaginal con ellas. Según una víctima, una asistente de Epstein participó, en al menos una ocasión, en actividades sexuales con la víctima por orden de Epstein", dice el informe.

Los registros policiales en la casa de Epstein acreditaron cuál era su principal actividad. Había centenares de fotos de chicas más o menos desnudas. Se halló también, según figura en el informe, un conjunto abundante de útiles para masajes: aceite, camillas, ropa de cama... y, junto a todo este material, "artículos que la policía creyó que eran juguetes sexuales".

No obstante, muchos testimonios quedaron fuera del caso, propiciando que las agresiones de Epstein no fueran interrumpidas antes por las autoridades. La fiscalía de Florida las desechó, bien considerando que la policía no había aportado pruebas suficientes o bien estimando que las declaraciones de algunas víctimas eran difusas o contradictorias.

Sin embargo, algunos testimonios puestos en duda quedaron corroborados por otro de los juguetes de Epstein: sus cámaras de videovigilancia para grabar los masajes. "Los investigadores descubrieron que Epstein usaba cámaras ocultas en su residencia de Nueva York para grabar sus encuentros sexuales, y podría haber tenido una conducta similar en su casa de Palm Beach -cuenta el informe-. Además, el equipo informático posiblemente contenía videos de vigilancia que podrían haber corroborado las declaraciones de las víctimas sobre sus visitas a la casa de Epstein".

El millonario tenía residencia en Nuevo México. En ese estado, la edad mínima legal para sexo consentido es de 16 años. Epstein no se libró de procesamiento cuando la policía pudo acreditar que al menos una de sus víctimas en ese territorio tenía 14 años.

Presionar a las chicas

Hay autocrítica del sistema policial-judicial en el dosier archivado por el FBI. Es por cómo la defensa puede en Estados Unidos socavar el testimonio de un afectado por un delito. "El equipo de defensa investigó agresivamente a las víctimas y presentó a la Fiscalía Estatal abundante material en un esfuerzo por socavar la credibilidad de algunas de ellas", relata el informe.

Esa investigación consistió en examinar de cada una de las denunciantes o testigos "antecedentes penales, publicaciones de las víctimas en redes sociales (como páginas de MySpace) sobre su propia actividad sexual y consumo de drogas". En otras ocasiones, trataban de sacar a las víctimas pruebas de que, en realidad, fueran a por una iindemnización económica de Epstein. La otra pata de la defensa de Epstein era tratar de demostrar que el agresor no conocía la edad real de las chicas a las que sometía a sus juegos.

Entre los trucos de la defensa, la presión individual a las denunciantes. "El abogado de una víctima declaró que los abogados defensores intentaron difamar a las víctimas haciéndoles preguntas sexuales muy personales sobre “interrupciones de embarazos… encuentros sexuales… masturbación”", describe el informe, un análisis de 348 páginas.

Y deplora también: "El abogado de Epstein utilizó tácticas similares al interrogar a las víctimas que presentaron demandas civiles contra su cliente. Por ejemplo, el Miami Herald informó que “a una joven le preguntaron sobre sus abortos, y sus padres, que eran católicos y desconocían por completo los abortos, también fueron interrogados”".