Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este miércoles de que no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, tal y como estipula la segunda fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

El portavoz de Hamás, Basem Naim, ha acusado así a las autoridades israelíes de "retrasar" la puesta en marcha de esta segunda fase dado que conlleva "su retirada" de la Franja. "Tratan de obstaculizar el siguiente paso porque requiere la retirada completa de sus fuerzas, la apertura de los pasos fronterizos y el inicio del proceso de reconstrucción", ha asegurado.