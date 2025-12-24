Rusia
Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú
Los agentes de tráfico fallecieron como resultado de la detonación cuando se disponían a detener a una persona
EP
Dos policías rusos han muerto en la madrugada deste miércoles como resultado de una explosión cuando se disponían a detener a una persona, que también ha fallecido, en Moscú.
Los agentes de tráfico han sucumbido a las heridas producidas por la detonación de un artefacto explosivo cuando se acercaron a detener a una persona que habían avistado cerca de un coche policial en la calle Yeletskaya de la capital rusa.
Así lo han indicado en un comunicado recogido por la agencias de noticias rusa Interfax los investigadores, quiene han anunciado la apertura de una causa penal por un intento de homicidio contra agentes del orden y por tráfico de artefactos explosivos.
Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú ya se encuentran en el lugar de los hechos para recoger pruebas y entrevistar a testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia.
- El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
- Pilar Alegría renueva las listas del PSOE y evita una revolución en plena crisis
- Emilio Cruz dimite del Consejo de Administración del Real Zaragoza para sorpresa del propio club, que había negado cambios
- Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
- Zaragoza trata de dar salida legal al embrollo jurídico de La Torre Outlet
- Aragón se prepara para una Navidad gélida: temperaturas bajo cero y nieve en Zaragoza, Huesca y Teruel
- Denuncian el robo de parte de la decoración de un restaurante de Zaragoza: 'No contentos con eso pusieron una reseña vacilando
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero