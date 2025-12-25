Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística local y reducir así su dependencia de otros actores externos, ha confirmado este miércoles durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea.

"Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos", ha afirmado Netanyahu, anunciando un gasto de 108.000 millones de dólares (unos 91.000 millones de euros) para construir durante la próxima década "una industria de municiones israelí independiente".

Netanyahu ha explicado que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas estos años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, durante los cuales en algún momento quienes son sus principales socios, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, o Alemania, han impuesto restricciones a la venta de armas a Israel.