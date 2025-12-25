Promesa de la disciplina
Muere Isabelle Marciniak, campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica, a los 18 años
A pesar de su corta edad, Marciniak ya había logrado títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y nacional
EFE
Isabelle Marciniak, quien fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y era una joven promesa de la disciplina, murió el miércoles a los 18 años de edad, informó la Federación Paranaense de Gimnasia. Marciniak falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, de acuerdo con la federación, citada por medios locales.
A pesar de su corta edad, Marciniak ya había logrado títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y nacional. Uno de sus últimos éxitos fue en 2023, cuando se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, del que formaba parte.
En 2021, ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica y otra de plata con la cinta. También se subió a lo más alto del podio en la prueba con la pelota.
Su cuerpo será velado este jueves en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde la gimnasta también será enterrada. La Federación Paranaense de Gimnasia expresó, "en este momento de dolor", su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de la gimnasia.
"Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz", manifestó la entidad en una nota divulgada en sus redes sociales.
