Trump ataca posiciones de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria por su "masacre de cristianos"

Tras meses de trabajo coordinado entre EEUU y Nigeria, Donald Trump, ajeno a cualquier tregua navideña, anunció el jueves un ataque "mortal" contra "la escoria terrorista" de Estado Islámico en el noroeste del país africano. «Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán aún más numerosos si continúan con su masacre de cristianos», ha señalado en su cuenta de Truth Social. Estos ataques suponen la primera intervención militar estadounidense en el país más poblado de África bajo el mandato de Donald Trump con el argumento de que los cristianos se encuentran bajo una «amenaza existencial» del orden de un «genocidio», según palabras del presidente estadounidense.

"Bajo mi dirección como comandante en jefe, EEUU lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!", ha señalado en su cuenta de Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca se ha escudado en que, previamente, había advertido a los terroristas de que "si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno".

El Departamento de Defensa estadounidense ha informado de que ejecutó "numerosos perfectos ataques, como solo Estados Unidos lo sabe hacer". Un vídeo de diez segundos publicado por el mismo departamento muestra el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra con bandera estadounidense. El mando de EEUU en África precisó en X que el ataque se había llevado a cabo «a petición de las autoridades nigerianas (...) matando a varios terroristas del Estado Islámico» en el estado de Sokoto.

Ataques aéreos de precisión

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se mostró en X «agradecido por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano», elogiando la actuación de su ministerio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó el viernes los ataques estadounidenses en el marco del compromiso con una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, entre ellos EEUU, "con el fin de luchar contra la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento».

El Comando África del Ejército estadounidense (Africom) ha precisado que "ataques letales contra Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero".

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Exteriores nigeriano ha señalado que este acuerdo con Washington "incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo compatibles con el Derecho Internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial".

El presidente Donald Trump amenazó a principios de noviembre con una intervención militar en el país africano y con la interrupción de "toda" la ayuda a las autoridades nigerianas, en respuesta al "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales". Entonces, el mandatario estadounidense anunció que consideraba a Nigeria como "país particularmente preocupante" en este sentido.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.

Secuestrados a salvo

Este mismo jueves, la Diócesis Católica de Kontagora ha confirmado que todos los alumnos y profesores de la escuela católica St. Mary, en el estado nigeriano de Níger, han sido rescatados y se han reunido con sus familias, después de un último rescate de 230 personas, incluidos 12 empleados y 218 estudiantes.

El sacerdote Bulus Yohanna, de la citada diócesis y propietario de la escuela, ha revelado estas cifras en un comunicado difundido por el diario 'Vanguard' en el que indica que otras 50 víctimas escaparon poco después del secuestro, por lo que el número de personas dadas por desaparecidas, que inicialmente era de 315, se redujo a 265.

El secuestro tuvo lugar tras el ataque efectuado por más de 60 individuos armados contra este centro educativo que comprendía a un total de 629 alumnos: 430 en primaria y 199 en secundaria.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.