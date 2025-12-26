Ucrania
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en "un futuro cercano"
"No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado el presidente de Ucrania
EP
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes un nuevo encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en "un futuro cercano", unas palabras que llegan poco después de que el mandatario ucraniano revelara el contenido del borrador del plan de paz para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado la posibilidad de que este encuentro tenga lugar pronto durante una serie de contactos con la parte estadounidense. "No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado Zelenski.
"Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. Mucho puede ser decidido de cara al Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!", ha aseverado, según un mensaje difundido en su cuenta de Telegram.
El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".
Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- La desaparición de los cines de Zaragoza: un repaso a las salas que forman parte de la historia de la ciudad
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
- De Mario Casas a Esperanza Aguirre: el restaurante favorito de los famosos en Aragón está en un pueblo de Zaragoza
- Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio