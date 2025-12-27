Investigación
Detenido en Italia el presidente de una asociación palestina por supuestos vínculos financieros con Hamás
La operación se ha saldado con otros ocho arrestos y la incautación de casi ocho millones de euros
EP
El presidente de la Asociación de Palestinos en Italia, Mohamed Hannun, ha sido detenido este sábado en Génova por mantener supuestos vínculos financieros con el movimiento islamista palestino Hamás en una operación que se ha saldado con otros ocho arrestos bajo la misma presunción.
Según investigaciones de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, Hannun es considerado como un mecenas directo de Hamás tras enviar más de diez millones de euros a las arcas del movimiento, de acuerdo con datos recogidos por 'La Reppublica' tras una operación anunciada en redes sociales por el Ministerio del Interior.
"A pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta fase, se ha desvelado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de naturaleza islamista", ha señalado el titular del Ministerio, Matteo Piantedosi, en un comunicado publicado en X.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha declarado a las fuerzas de seguridad su "aprecio y satisfacción" por una operación "particularmente compleja e importante".
"Expreso mi más sincero agradecimiento, tanto a título personal como en nombre de todo el Gobierno, a todos aquellos que han hecho posible esta operación: la Fiscalía de Génova, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, la Policía Estatal, la Guardia di Finanza, así como el apoyo informativo proporcionado por la Agencia de Información y Seguridad Externa".
La operación, coordinada por la oficina antiterrorista genovesa, ha resultado además en la incautación provisional de bienes y activos financieros por un valor de más de ocho millones de euros.
La Fiscalía considera además que Hannun podría ser considerado incluso como un miembro integral y en activo del movimiento como supuesto líder de una "célula italiana", encargado de desviar presuntamente fondos humanitarios a la financiación de Hamás desde hace 20 años por un total de 7,2 millones de euros.
