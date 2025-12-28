Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El palestino desplazado Salah al-Mabhouh, de 40 años, sentado junto al fuego con su hijo Abdul-Razzaq, de 8 años, junto a su tienda de campaña en un campo de refugiados en el centro de la Franja de Gaza,

El palestino desplazado Salah al-Mabhouh, de 40 años, sentado junto al fuego con su hijo Abdul-Razzaq, de 8 años, junto a su tienda de campaña en un campo de refugiados en el centro de la Franja de Gaza, / Associated Press / LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

