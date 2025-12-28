Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Líder de Hizbulá dice que Líbano está en una "encrucijada histórica"

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, aseguró este domingo en un discurso que el Líbano se encuentra en una "encrucijada histórica" y pidió al Gobierno libanés que posponga el desarme del movimiento, que debe completarse en el sur del país para finales del año, de aquí al próximo miércoles.

"Hoy nos encontramos en una encrucijada histórica: o damos a Estados Unidos e Israel lo que quieren (...) o nos alzamos nacionalmente, y reclamamos nuestra soberanía y territorio, y construimos nuestro Estado", afirmó en una alocución que conmemora el primer aniversario de la muerte de Abu Salim, uno de los fundadores de Hizbulá.

En cuanto al desarme, al que llamó "un proyecto israelí-estadounidense, aunque a estas alturas lo llamen 'el monopolio de las armas'", pidió que se "posponga" hasta resolver "la situación actual, y entonces veremos qué podemos hacer al respecto".