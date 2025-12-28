Zelenski se reúne con Trump en Florida para abordar el fin de la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, adelantó este pasado viernes que se iba a reunir con el dirigente estadounidense Donald Trump este domingo en Florida.

"Será el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump", afirmó Zelenski en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Antes, reunión con Mark Carney

Antes de la reunión con Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo una escala este sábado en la ciudad canadiense de Halifax, para celebrar un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney,.

De hecho, después del encuentro, Canadá anunciaba que iba a proporcionar a Ucrania ayudas por valor de alrededor de 2.500 millones de dólares canadienses (1.827 millones de dólares estadounidenses o 1.552 millones euros) que permitirán a Kiev acceder a 8.400 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).