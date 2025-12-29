Zelenski dice que Trump le ofreció garantías de seguridad durante 15 años pero él pide 50

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reconoció este lunes que el presidente de EEUU, Donald Trump, le ofreció garantías de seguridad para Ucrania durante 15 años y que él quisiera que estas cubrieran un tiempo más largo, en concreto 50 años. "He tratado este tema con el presidente Trump. Le dije que estamos en guerra desde hace casi 15 años. Por eso quisiera que las garantías de seguridad tuvieran una vigencia más larga", dijo Zelenski en un encuentro digital con periodistas. "Le dije que deberíamos contemplar la posibilidad de garantías por 30, 40 ó 50 años. Eso sería una decisión histórica del presidente Trump", agregó.

Zelenski considera que la guerra con Rusia comenzó en 2014, con la anexión ilegal de Crimea, y no en 2022, año del inicio de la invasión a gran escala. El presidente ucraniano hizo énfasis además en que sin garantías de seguridad la guerra no podrá darse por terminada. "Todos queremos que termine la guerra y entonces terminará la ley marcial. Pero la ley marcial solo puede terminar cuando tengamos garantías de seguridad", afirmó. "En el momento en que tengamos garantías de seguridad será una señal para todos nosotros de que la guerra ha terminado", agregó.

Zelenski considera fundamentales las garantías de seguridad de EEUU durante 50 años para evitar o disuadir cualquier futura invasión rusa. Zelenski dijo que las garantías de seguridad de EEUU con confirmación del Congreso se combinarían con los compromisos de países de la llamada Coalición de Voluntarios para conformar una protección efectiva para Ucrania. Formar parte de la Unión Europea también sería parte de esos acuerdos de seguridad para su país, agregó. Quedan pendientes los acuerdos de reconstrucción del país, un elemento que interesa especialmente a Trump.

Cuestiones clave

Ambos equipos negociadores reunidos en Florida coincidieron en la necesidad de garantías de seguridad "fuertes" de EEUU con Ucrania, afirmó Zelenski. Estos comentarios del presidente ucraniano se produjeron después de la reunión del domingo en el complejo Mar-a-Lago, en Florida. Aunque Trump dijo que se lograron "progresos" para llegar a un acuerdo y poner fin a la guerra que dura casi cuatro años tras la invasión rusa de Ucrania, ambos líderes reconocieron que siguen sin resolverse cuestiones clave. Entre esas cuestiones clave figuran el estatus de los territorios del este de Ucrania y el destino de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente ocupada por Rusia y que suministra electricidad a buena parte de Ucrania (es la central nuclear más grande de Europa).

Zelenski dijo en concreto que no se alcanzó un consenso sobre la exigencia del presidente ruso, Vladimir Putin, de que Ucrania se retire de la región del Donbás, parcialmente ocupada por tropas de Moscú. Tampoco hubo claridad sobre las propuestas estadounidenses para crear una zona desmilitarizada o una zona económica libre en el este de Ucrania, incluida la espinosa cuestión de quién controlaría el territorio.

Trump ha manifestado estar convencido de que un acuerdo se estaba "acercando mucho", aunque podría tardar algunas semanas en concretarse y no hay un cronograma definido. Zelenski dijo el domingo que el plan de paz estaba "90% acordado" salvo las garantías de seguridad y la cesión de territorios, algo que en principio para contradictorio.

Próximas reuniones

Trump afirmó que mantuvo conversaciones telefónicas "muy productivas" con Putin poco antes de reunirse con Zelenski. Los presidentes de EEUU y Ucrania hablaron con líderes europeos después de su encuentro. Putin y Trump mantendrán otra llamada telefónica "muy pronto", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a periodistas este lunes. Ucrania busca que se celebre una reunión con socios europeos y con Trump este mismo mes de enero, a la que debería seguir otra reunión con funcionarios rusos "en un formato u otro".

El grupo de la Coalición de los Voluntarios se reunirá a comienzos de enero para debatir su apoyo a Ucrania, avanzó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una publicación en X este lunes. Hasta el momento, la negociación la han llevado a cabo principalmente enviados de Trump (Steve Witkoff y Jared Kushner). La entrada en escena de Zelenski y de los presidentes de otros países europeos supone un punto de inflexión. Zelenski dijo el lunes que a Ucrania "no le importa" el formato de las negociaciones con Rusia, pero quiere que Putin demuestre su disposición a alcanzar un acuerdo con el cese de ataques contra Ucrania. "Estas acciones no coinciden con el vocabulario pacífico que utiliza en el diálogo con el presidente de EEUU", dijo Zelenski. "Esto se lo dije a Trump".

El tamaño del futuro ejército de Ucrania

Putin sigue presionando con sus demandas, incluida la cesión por parte de Ucrania de territorios en el este del país que las tropas de Moscú no han logrado capturar desde que comenzó la invasión, la cual se ha convertido en el conflicto más letal de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Funcionarios ucranianos han estado revisando durante las últimas semanas un borrador de 28 puntos propuesto originalmente por EEUU, pero considerado demasiado favorable a Rusia. La versión más reciente tiene 20 puntos, aunque Moscú ha advertido de que el plan incluye elementos que no aceptará, entre ellos el tamaño del ejército ucraniano tras la guerra.

Rusia también quiere garantías contra una futura expansión hacia el este de la alianza militar de la OTAN y sobre el estatus neutral de Ucrania si se une a la Unión Europea, así como claridad sobre el levantamiento de sanciones y sobre cientos de miles de millones de dólares en activos estatales rusos congelados en Occidente.