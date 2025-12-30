Problemas técnicos
Suspendida la conexión de trenes del Canal de la Mancha por un problema eléctrico
Eurostar, que opera los ferrocarriles en el túnel, ha pedido a los usuarios que no viajen este martes
EFE
Eurostar, que opera el tren bajo el Canal de la Mancha, ha pedido este martes a los pasajeros que no viajen debido a un problema en el suministro eléctrico y advierte de importantes retrasos y cancelaciones de última hora.
En un comunicado colgado en su página web, Eurostar informó de que debido a un incidente eléctrico, recomienda "encarecidamente a todos nuestros pasajeros que posterguen el viaje a una fecha diferente".
Eurostar, con gran actividad en esta época debido a las celebraciones de año nuevo, conecta la capital británica desde la estación de St. Pancras con París.
Asimismo, National Rail, que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), también pidió a los pasajeros postergar sus viajes.
Advierte de que el problema eléctrico probablemente provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte. "Hay un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Eurotúnel. Es probable que los trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora. Consulte antes de viajar, ya que su viaje podría verse afectado", puntualiza..
En la página web del operador del tren aparecen como cancelados varios servicios que debían partir desde St. Pancras a la estación del Norte, en la capital francesa.
- Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: 'Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas