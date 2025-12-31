Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos cinco heridos en Odesa por un ataque nocturno ruso
Al menos cinco personas resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Odesa en la noche del martes a este miércoles en un ataque ruso con drones contra Ucrania en el que, según la Fuerza Aérea del país invadido, Rusia empleó 127 de esos sistemas. El ataque ruso, que tuvo objetivos en el norte, sur y este del territorio ucraniano, dejó cinco víctimas heridas en la ciudad costera de Odesa, informó en Telegram el jefe de la Administración Militar de esa urbe, Serguí Lisak. "Cinco personas resultaron heridas en el ataque nocturno del enemigo: dos adultos y tres niños. Actualmente, algunas zonas de la ciudad se encuentran sin electricidad" y "algunos residentes se encuentran temporalmente sin suministro de agua y calefacción", señaló Lisak.
Letonia termina una valla de separación con Rusia de 280 kilómetros
La construcción de una valla de 280 kilómetros para separar Letonia de Rusia ha sido terminada este martes, tras varios años de trabajos y una inversión de 166 millones de euros.
Según informó la emisora de televisión letona LRT, la construcción de esa barrera fronteriza fue completada hoy, en lo que constituye una de las "infraestructuras más importantes para la seguridad nacional", de acuerdo con los términos del Ministerio del Interior del país báltico.
Media docena de empresas trabajaron en la instalación de esta nueva barrera física con Rusia, destinada, entre otras cosas, a mejorar el control fronterizo.
Kiev apunta al 6 de enero para reunión en Francia de líderes de Coalición de Voluntarios
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que la llamada Coalición de Voluntarios y su país trabajan para organizar una reunión de líderes de esas naciones que podría tener lugar en Francia el próximo 6 de enero.
"Las discusiones se llevarán a cabo por parte de los líderes; las reuniones son necesarias. Las estamos planificando para el 6 de enero en Francia", señaló Zelenski en su cuenta de X tras indicar que el sábado 3 de enero, en Ucrania, se prevé que tenga lugar una cita de los responsables de seguridad nacional ucranianos y de los países de la Coalición de Voluntarios.
Alemania pide transparencia y honestidad para el "proceso de paz" en Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió "transparencia" este martes a las partes involucradas en los esfuerzos diplomáticos para llegar a la paz en Ucrania, entre las que incluyó a Rusia.
"Impulsamos el proceso de paz. Ahora se necesita transparencia y honestidad por parte de todos, también de Rusia", indicó Merz en su cuenta de la red social X.
Merz expresó dicho mensaje tras participar en lo que presentó como una "ronda de consultas" con socios europeos y canadienses del grupo conocido como "Formato de Berlín".
Rusia dispara su amenaza a Europa con el traslado de sus misiles nucleares a Bielorrusia
Rusia sigue intensificando su amenaza contra la existencia de Ucrania. Un día después de asegurar que se está replanteando su posición sobre el plan de paz entre ambos países, el Kremlin ha afirmado este martes que ha trasladado algunos de sus misiles nucleares a Bielorrusia, lo que podría facilitar su impacto sobre objetivos europeos. (Seguir leyendo)
Von der Leyen ve la entrada de Ucrania en la UE como una garantía "clave"
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la entrada de Ucrania en la Unión Europea (UE) es "una garantía de seguridad clave", tras mantener una reunión con otros líderes europeos sobre la guerra de agresión a gran escala de Rusia contra Kiev.
"Buen debate hoy con líderes europeos sobre nuestro apoyo a Ucrania, su seguridad y la reconstrucción del país. En última instancia, la prosperidad de un Estado ucraniano libre yace en la adhesión a la UE. También es una garantía de seguridad clave por sí misma", escribió la política alemana en sus redes sociales.
Un muerto y cuatro heridos por un ataque ucraniano contra Bélgorod
Las autoridades rusas han denunciado este martes la muerte de una persona, así como de otros cuatro heridos, como consecuencia de un ataque las fuerzas ucranianos contra varios vehículos que circulaban por la provincia fronteriza de Bélgorod.
La víctima mortal es una mujer que viajaba en un vehículo que ha sido alcanzado por un dron ucraniano a su paso por el distrito de Volokonovski. Otra de las personas que se encontraba en su interior ha sido trasladada al hospital con heridas de metralla, similares a las que sufrieron otras dos personas.
Kiev lamenta preocupación expresada por varios países por la noticia del ataque a una residencia de Putin: "Nunca ocurrió"
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, lamentó este martes que haya países que hayan expresado su preocupación después de que Moscú reprochara a Kiev la víspera que una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, fue atacada, algo que se niega en Ucrania. "Nos decepcionó y preocupó ver las declaraciones de los Emiratos Árabes Unidos, la India y Pakistán expresando su preocupación por un ataque que nunca ocurrió", indicó Sibiga en su cuenta de X. "Es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que ninguno de los tres Estados emitió ninguna declaración oficial cuando un misil ruso real impactó contra el edificio del Gobierno ucraniano el 7 de septiembre de 2025", agregó.
