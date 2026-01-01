Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las autoridades de ocupación rusas en la región ucraniana de Jersón han denunciado la muerte de 24 personas en un ataque con drones del Ejército de Ucrania

Un cartel informativo con un militar que maneja un dron, en Leópolis (Ucrania), este miércoles.

Un cartel informativo con un militar que maneja un dron, en Leópolis (Ucrania), este miércoles. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

