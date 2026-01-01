Investigación
Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
El templo de Vondelkerk, un edificio del siglo XIX que es monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruido por un fuego que no ha causado heridos
EFE
La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, quedó destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no dejó heridos.
El fuego se desató en torno a la 1.00 horas locales (00.00 GMT) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos, según informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.
El incendio, que a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este jueves aún no se daba por controlado por los servicios de emergencia, no ha afectado a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie.
Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos informaron a NOS de que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.
Decenas de viviendas cercanas a la iglesia, diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.
- Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
- Jesé Rodríguez, jugador de Las Palmas: 'Mucha gente daba al Real Zaragoza por muerto y no lo está. Es un equipo histórico en España
- Atrapado un montañero en el valle de Bielsa tras un nuevo alud en el Pirineo
- Cambio de guion en Zaragoza: el PSOE advierte del peligro de unas cuentas que estaba dispuesto a apoyar
- Desaparece un menor de cuatro años en Zaragoza
- Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
- La felicidad de Carlos Cantero tras el triunfo del Casademont: «Sabíamos qué teníamos que hacer, cómo y cuándo»
- Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026