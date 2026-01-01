Decenas de muertos y un centenar de heridos en el incendio de la fiesta de Año Nuevo en un bar de una estación de esquí de Suiza

Un incendio en el bar Le Constellation, en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (al sur de Suiza), ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, según el portavoz de los servicios de seguridad de la localidad, Stéphane Ganzer. Las causas del siniestro son aun materia de la investigación, aunque se parte de la base de que no se trató de un atentado, sino de un accidente causado probablemente por artefactos pirotécnicos.

En la noche de Fin de Año se habían cancelado los fuegos artificiales y prohibido el uso de pirotecnica en esa localidad, por motivos medioambientales. Sin embargo, testigos presenciales han informado de una fuerte explosión, ocurrida sobre las 01.30 de la madrugada, cuando en el local se encontraba más de un centenar de personas.

La alarma saltó pocos minutos después y se desplegó un fuerte operativo policial y de servicios de emergencia, así como bomberos. Las autoridades locales ofrecieron a primera hora de la mañana de este jueves una conferencia de prensa para informar de la situación y de la consternación con que la población vive estos momentos. Sin embargo, no concretaron número de víctimas ni dieron datos personales sobre los afectados por respeto a la privacidad de los afectados y sus familiares. Según sus datos, el incendio está ya bajo control, aunque a las nueve de la mañana seguían el operativo de los bomberos en el local y sus inmediaciones. Los heridos, algunos de los cuales de gravedad, han sido trasladados a hospitales de ese cantón suizo.

Tragedia en Suiza por el incendio en un bar de una estación de esquí. / Jean-Christophe Bott / AP

El canal público Radio Télévision Suisse (RTS) había avanzado previamente de que el incendio se produjo hacia las 01.30 horas de la madrugada en el contexto de las celebraciones de fin de año.

Equipos de emergencia en la zona

Aunque se desconoce el origen del fuego ni las cifras exactas de víctimas, un portavoz policial ha informado de que el incendio pudo haber desatado tras "una o más explosiones" provocadas por fuegos de pirotecnia. Varias equipos de emergencia, con helicópteros y ambulancias, se encuentran se han desplegado por la noche en el lugar del siniestro.

El local 'Le Constellation' es muy popular entre los turistas, por lo que estaba lleno para dar la bienvenida al Año Nuevo desde los Alpes. La estación de Crans Montana también es lugar de peregrinación de muchas personalidades y famosos.

MAPA DE UBICACIÓN DEL INCENDIO DE CRANS-MONTANA Mapa interactivo que muestra la ubicación del incendio en Crans-Montana.

Los fuegos artificiales se habían prohibido

Las autoridades habían prohibido los fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año en la popular estación de esquí debido a las condiciones medioambientales y la ausencia de nieve en esta temporada.

La localidad habitualmente se encuentra cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión, debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones registradas este invierno, la zona carecía de esa nieve.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.

La Policía ha indicado que el incendio "posiblemente se produjo debido al uso de fuegos pirotécnicos", pero al mismo tiempo ha señalado que el origen se desconoce.