Ucrania admite que simuló la muerte de un líder militar para cazar a agentes rusos

Ucrania afirmó el jueves que un comandante militar ruso que luchaba por Kiev, cuya muerte se anunció la semana pasada, estaba vivo y que su fallecimiento había sido simulado para identificar a agentes rusos.

El 27 de diciembre, el Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK) anunció que su comandante, Denis Kapustin, había muerto en el frente en la región de Zaporiyia (sur de Ucrania) durante un ataque con drones rusos. El servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR) anunció el jueves que esta muerte fue inventada y que formó parte de una "operación especial" que se había llevado a cabo durante más de un mes.

"Felicidades por su regreso a la vida; siempre es un placer", declaró el jefe del GUR, Kyrylo Budanov, en una videoconferencia con Denis Kapustin, difundida por su servicio.

Por su parte, Denis Kapustin afirmó estar listo para "regresar a la zona de operaciones" en el frente y retomar el mando de su unidad. Según la GUR, la muerte simulada les permitió identificar a los miembros de los servicios especiales rusos que habían puesto precio a la cabeza de Kapustin y querían asesinarlo.

"También recibimos la suma de dinero asignada por los servicios especiales rusos para llevar a cabo este crimen", concretamente 500.000 dólares, declaró un funcionario anónimo de la GUR en el vídeo.

Conocido en círculos ultra

Denis Kapustin, figura reconocida en los círculos de ultraderecha y hooligans rusos, ha sido acusado en el pasado de defender ideas neonazis. Conocido por varios alias, como Nikitin y White Rex, se estableció en Ucrania antes de la invasión rusa de febrero de 2022, donde organizó combates de MMA y fue propietario de una marca de ropa. Tras alzarse en armas para luchar por Kiev, acaparó titulares en la primavera de 2023 cuando su unidad realizó incursiones fronterizas en Rusia desde Ucrania.

Esta no es la primera vez que Kiev lleva a cabo este tipo de operación. A finales de mayo de 2018, los servicios especiales ucranianos orquestaron la "muerte fingida" de Arkady Babchenko, un periodista ruso crítico con el Kremlin, para, según las autoridades, frustrar un intento de asesinato por parte de Moscú en su contra. Las autoridades ucranianas escenificaron su asesinato durante 24 horas engañando a la prensa, una actuación que fue duramente criticada en su momento.