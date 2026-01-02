En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Israel insiste en que Gaza "también" les pertenece y que los palestinos son solo "huéspedes"
El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha insistido en que la Franja de Gaza "también" les pertenece y que los palestinos que allí viven no son más que "huéspedes" a los que se les permite por ahora residir en el enclave.
"No somos ocupantes de nuestra propia tierra", ha afirmado el ministro de Cultura en una entrevista para la emisora pública Kan, que recoge el diario 'The Times of Israel', cuando ha hablado sobre la posibilidad de retirar los fondos a la industria cinematográfica que ponga en cuestión el papel del Ejército.
"Judea y Samaria son nuestras", ha remarcado Zohar, utilizando los términos bíblicos para referirse a la actual Cisjordania. "Gaza también es nuestra. Dejamos solo que sean huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra", ha dicho.
Una mujer y su hijo mueren en un incendio en tiendas de desplazados de Gaza
Una mujer y su hijo pequeño murieron este jueves en un incendio declarado en tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en el centro de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave palestino. En un comunicado, este cuerpo de emergencias indica que recuperaron los cuerpos de estas dos personas y que otro residente en las tiendas fue rescatado con quemaduras. "Las autoridades siguen investigando los detalles y las circunstancias del incidente", dice la nota.
La Fiscalía israelí dice al Supremo que Netanyahu debería cesar al ministro radical Ben Gvir
La Fiscalía General israelí solicitó este jueves al Tribunal Supremo que pida explicaciones al primer ministro, Benjamín Netayahu, por no haber cesado al titular de Seguridad Nacional, el nacionalista y supremacista de extrema derecha Itamar Ben Gvir, y le reprochó su "silencio" ante las extralimitaciones de este en sus funciones y su injerencia política en la Policía israelí. En un extenso informe de 69 páginas, la Fiscalía, capitaneada por Gali Baharav-Miara, tacha el comportamiento de Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, una de las dos formaciones ultranacionalistas que forma parte del Ejecutivo de Netanyahu.
Benjamín Netanyahu asiste a la fiesta de Nochevieja de Donald Trump en Florida
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asistido a la suntuosa fiesta de Nochevieja celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, lo que subraya los intensos lazos entre los Gobiernos de ambos países. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a Netanyahu y a su mujer, Sara, entre los invitados al evento organizado para despedir el año.
Muere un niño de 12 años por disparos del Ejército israelí en el norte de Gaza
Un niño de 12 años murió este jueves por disparos del Ejército israelí en la zona de Yabalia del norte de la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes hospitalarias en el enclave palestino. Se trata de un niño llamado Yusef Ahmed Al Shandagli, que según la agencia fue disparado por las fuerzas israelíes en la zona de Al Nazla, ubicada a alrededor de un kilómetro de la conocida como 'línea amarilla' de retirada del Ejército israelí en el enclave palestino. Fuentes hospitalarias locales consultadas por EFE confirmaron la información y detallaron que el niño tenía 12 años.
Netanyahu recuerda un año de "tremendos logros" de Israel y destaca la aportación de los inmigrantes rusos
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha mencionado en su discurso de año nuevo los "tremendos logros" en "siete frentes" obtenidos por Israel durante el pasado año y ha puesto en valor la aportación de los inmigrantes de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. "Habéis realizado una enorme contribución a la seguridad de Israel a nivel académico, industrial, de la alta tecnología y en todas partes, incluida mi propia oficina", ha afirmado Netanyahu, que ha resaltado el nombramiento del general Roman Gofman como próximo director de los servicios secretos israelíes para el exterior, el Mossad. "Creo que es una manifestación de vuestra inherente excelencia", ha explicado.
El Ejército israelí mata a un palestino de 26 años en el norte de Cisjordania
El Ejército israelí mató a un joven palestino de 26 años en la madrugada de este jueves en una aldea del norte de Cisjordania ocupada después de que, según la versión israelí, lanzara piedras a sus soldados. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó de que el joven responde al nombre de Jatab Mohamed Sarhan Daraghmeh y murió al recibir disparos de las tropas israelíes en la aldea de Al Lubban Ash Sharqiya, al sur de la ciudad cisjordana de Nablus. Preguntado por EFE, el Ejército israelí indicó que sus soldados se encontraban haciendo una operación en la aldea cuando unos palestinos, a los que califica de "terroristas", lanzaron piedras contra ellos.
Entra en vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de la Franja antes de marzo
Este jueves 1 de enero entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades. El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.
La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha tachado de "escandalosa" la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.
"Ésta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios", ha lamentado el alto comisionado.
Cabe recordar también que el Parlamento israelí dio 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
MSF continúa su labor en Gaza pese al cierre inminente de su clínica por orden de Israel
La clínica de la oenegé Médicos sin Fronteras en la ciudad de Gaza continúa proporcionando servicios médicos a contrarreloj este miércoles a cientos de pacientes en vistas de su cierre, previsto en marzo tras el veto del Gobierno israelí a la organización en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada.
"Desconozco los motivos de la suspensión (de MSF). Lo que sí sé es que no debería tener lugar y que estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestra presencia aquí", declara a EFE Hunter McGovern, el coordinador de proyectos de MSF Francia en la capital gazatí.
El Gobierno de Israel anunció este martes que retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras, al considerar que algunos de sus empleados "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
- Atrapado un montañero en el valle de Bielsa tras un nuevo alud en el Pirineo
- Así están las salidas de Paul y Pau Sans: el acuerdo 'tripartito' y la luz verde por dar
- TVE emitirá el último y emotivo concierto de Joaquín Sabina: 'Es el que en unos años recordaré con más emoción
- Jesé Rodríguez, jugador de Las Palmas: 'Mucha gente daba al Real Zaragoza por muerto y no lo está. Es un equipo histórico en España
- Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
- Qué ha sido de las 'promesas' de la generación del 96: una corta y difícil carrera lejos del Real Zaragoza
- La madre de Cala, la primera bebé de Zaragoza del año: 'Ha sido un poco surrealista, diferente y para recordarlo toda la vida
- Sanidad cambia de decisión tras las quejas ciudadanas y la uvi móvil se quedará en Jaca en Nochevieja