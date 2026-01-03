En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Tensión en Líbano
La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado que el Ejército de Israel ha abierto fuego este viernes cerca de sus patrullas en la gobernación libanesa de Nabatié, alertando de la frecuencia de este tipo de incidentes, que ponen en peligro la seguridad de sus 'cascos azules', si bien en este caso no se han producido víctimas. Los pacificadores que patrullaban cerca de Kafer Shouba han informado de que quince disparos de armas pequeñas han impactado a no más de 50 metros de distancia. Menos de veinte minutos después, una segunda patrulla en la misma zona ha avisado de aproximadamente un centenar de disparos de ametralladora también a unos 50 metros.
Angelina Jolie, en Rafah
La actriz estadounidense Angelina Jolie visitó este viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, según recogieron medios egipcios e israelíes, para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y seguir en 'in situ' las labores humanitarias. Según los medios, la visita de la actriz tenía como objetivo evaluar la situación de los palestinos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento y examinar el flujo de ayuda a la Franja de Gaza devastada por la ofensiva israelí.
España tilda de "inaceptables" las trabas de Israel a ONG ante la "catastrófica" situación humanitaria en Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "inaceptables" las trabas impuestas por el Gobierno israelí a más de una treintena de ONG internacionales que llevan a cabo su labor en Gaza, donde ha advertido de que la situación humanitaria es "catastrófica".
Así se ha expresado tras conversar telefónicamente este viernes con el primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, a quien según ha indicado en un mensaje en la red social X ha trasladado "todo el apoyo a la paz definitiva en Gaza y al cese de la violencia en Cisjordania".
"La situación humanitaria en Gaza es catastrófica", ha subrayado el ministro, para quien "las trabas a ONG son inaceptables y agravan la situación", en referencia al hecho de que Israel ha revocado los permisos operaciones a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras u Oxfam.
Israel lanza nuevos bombardeos contra supuestas "infraestructuras terroristas" de Hezbolá en Líbano
El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra supuestas "infraestructuras terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
"Atacados sitios de infraestructura terrorista de Hezbolá en varias zonas del sur de Líbano", ha dicho el Ejército israelí en su cuenta en la red social X, donde ha argumentado que estos lugares "constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano".
Así, ha subrayado que los objetivos atacados son "un complejo de entrenamiento utilizado por la Fuerza Raduán de Hezbolá --la unidad de élite del grupo-- para realizar maniobras y entrenar a terroristas", y "estructuras militares que recientemente se utilizaron para almacenar armas para actividades terroristas".
El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre
Al menos un palestino ha muerto y varios han resultado heridos este viernes por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre al hilo de la aplicación de la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.
Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', los disparos han tenido lugar al sureste de la ciudad de Jan Yunis, sin que por ahora haya más detalles sobre lo sucedido y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el incidente.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 416 personas y otras 1.153 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 683 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.
Israel insiste en que Gaza "también" les pertenece y que los palestinos son solo "huéspedes"
El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha insistido en que la Franja de Gaza "también" les pertenece y que los palestinos que allí viven no son más que "huéspedes" a los que se les permite por ahora residir en el enclave.
"No somos ocupantes de nuestra propia tierra", ha afirmado el ministro de Cultura en una entrevista para la emisora pública Kan, que recoge el diario 'The Times of Israel', cuando ha hablado sobre la posibilidad de retirar los fondos a la industria cinematográfica que ponga en cuestión el papel del Ejército.
"Judea y Samaria son nuestras", ha remarcado Zohar, utilizando los términos bíblicos para referirse a la actual Cisjordania. "Gaza también es nuestra. Dejamos solo que sean huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra", ha dicho.
Una mujer y su hijo mueren en un incendio en tiendas de desplazados de Gaza
Una mujer y su hijo pequeño murieron este jueves en un incendio declarado en tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en el centro de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave palestino. En un comunicado, este cuerpo de emergencias indica que recuperaron los cuerpos de estas dos personas y que otro residente en las tiendas fue rescatado con quemaduras. "Las autoridades siguen investigando los detalles y las circunstancias del incidente", dice la nota.
La Fiscalía israelí dice al Supremo que Netanyahu debería cesar al ministro radical Ben Gvir
La Fiscalía General israelí solicitó este jueves al Tribunal Supremo que pida explicaciones al primer ministro, Benjamín Netayahu, por no haber cesado al titular de Seguridad Nacional, el nacionalista y supremacista de extrema derecha Itamar Ben Gvir, y le reprochó su "silencio" ante las extralimitaciones de este en sus funciones y su injerencia política en la Policía israelí. En un extenso informe de 69 páginas, la Fiscalía, capitaneada por Gali Baharav-Miara, tacha el comportamiento de Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, una de las dos formaciones ultranacionalistas que forma parte del Ejecutivo de Netanyahu.
Benjamín Netanyahu asiste a la fiesta de Nochevieja de Donald Trump en Florida
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asistido a la suntuosa fiesta de Nochevieja celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, lo que subraya los intensos lazos entre los Gobiernos de ambos países. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a Netanyahu y a su mujer, Sara, entre los invitados al evento organizado para despedir el año.
Muere un niño de 12 años por disparos del Ejército israelí en el norte de Gaza
Un niño de 12 años murió este jueves por disparos del Ejército israelí en la zona de Yabalia del norte de la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes hospitalarias en el enclave palestino. Se trata de un niño llamado Yusef Ahmed Al Shandagli, que según la agencia fue disparado por las fuerzas israelíes en la zona de Al Nazla, ubicada a alrededor de un kilómetro de la conocida como 'línea amarilla' de retirada del Ejército israelí en el enclave palestino. Fuentes hospitalarias locales consultadas por EFE confirmaron la información y detallaron que el niño tenía 12 años.
