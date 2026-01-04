En Directo
EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York
Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país
El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país
A. Romero / O. González
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Gisela Boada
Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional". En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.
Corea del Norte denuncia la captura de Maduro por EEUU como una "grave violación de la soberanía" de Venezuela
Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una "grave violación de la soberanía", segúnn informó la prensa estatal. El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA. "El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.
Amnistía Internacional denuncia la operación militar de EEUU
La operación militar de EEUU para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es "muy probablemente una violación" del Derecho internacional y genera "graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana", alerta Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros. El ataque de este sábado y el apresamiento de Maduro por EE.UU., uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "profundizan aún más el colapso del Derecho internacional y del orden global basado en normas", argumenta.
Suecia ve liberada a Venezuela de Maduro, pero pide respeto al derecho internacional
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que "los venezolanos han sido liberados de la dictadura de Maduro" tras la intervención de Estados Unidos del sábado y recordó que todos los Estados tienen la responsabilidad "de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional". "El pueblo venezolano ha sido liberado de la dictadura de Maduro. Pero todos los Estados también tienen una responsabilidad de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional", escribió Kristersson en la noche del sábado a este domingo en unas declaraciones dirigidas a la agencia sueca 'TT'.
India expresa su "profunda preocupación" tras la operación militar de EEUU en Venezuela
El Gobierno de la India expresó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela tras la ejecución de la operación militar estadounidense 'Absolute Resolve', y evitó pronunciarse sobre la legitimidad de la acción para centrarse en un llamamiento a la paz. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la India instó a evitar una escalada de la violencia, pero el documento no hace ninguna mención explícita a Nicolás Maduro. "La India reafirma su apoyo al bienestar y la seguridad de los venezolanos, instando a todos los actores involucrados a resolver las diferencias mediante un diálogo pacífico", se limitó a señalar el texto diplomático omitiendo referencias directas al mandatario detenido o a su estatus político.
Turquía pide contención tras el ataque de EEUU a Venezuela
Turquía instó a las partes implicadas en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela a actuar con cautela y dijo que está dispuesta a ayudar a resolver la crisis, en su primera declaración tras la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas. "Turquía le da importancia a la estabilidad de Venezuela y a la paz y el bienestar del pueblo de Venezuela", según un comunicado emitido el sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan contención con el fin de evitar que la situación actual conduzca a consecuencias adversas para la seguridad regional e internacional".
Japón dice que trabajará para "restaurar la democracia" en Venezuela tras ataque de EEUU
El Ministerio de Exteriores de Japón afirmó este domingo que está siguiendo "de cerca" la situación en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y afirmó que trabajará para "restaurar la democracia" en ese país. "El Gobierno de Japón está siguiendo de cerca la situación y dando prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos japoneses" residentes en Venezuela, afirmó Exteriores en un comunicado. Tokio trabajará con "países pertinentes incluyendo los del G7", grupo al que pertenece su principal aliado y autor del ataque militar, Estados Unidos, para "promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela".
EEUU reabre el espacio aéreo en el Caribe
Estados Unidos levantó las restricciones de espacio aéreo alrededor del Caribe después de que las operaciones militares en Venezuela trastocaran los viajes en la región, justo cuando muchos turistas están intentando volver a casa tras sus vacaciones de invierno. El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, dijo en X que las restricciones originales expirarán a las 12 a. m., hora del Este, y que las aerolíneas han sido informadas. Destinos vacacionales como Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago registraron el sábado cientos de cancelaciones de vuelos. Delta Air Lines Inc. dijo que espera reanudar su programación normal en el Caribe el domingo, con posibles ajustes.
China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Maduro
China instó el domingo a Estados Unidos a liberar inmediatamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que Washington lanzara un ataque contra Caracas y capturara al dirigente. "China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente, que desista de derrocar al gobierno de Venezuela", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado, en el que calificó el ataque como una "clara violación del derecho internacional".
El operativo para capturar a Maduro ha dejado 40 muertos, según comunicó un funcionario venezolano al New York Times
Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times. Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.
