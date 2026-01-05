Ataque de EEUU a Venezuela
La UE pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González
EFE
Bruselas
La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.
"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
