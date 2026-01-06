Tragedia en Nochevieja
El bar incendiado en los Alpes suizos no había sido sometido a ninguna inspección en los últimos cinco años
Según la legislación vigente, este tipo de establecimientos deben pasar un control de seguridad anual
Redacción
La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans-Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido sometido a ninguna inspección de seguridad en los últimos cinco años, según ha confirmado este martes el alcalde de la comuna afectada.
En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.
El alcalde ha explicado que la legislación, sin embargo, no obliga a que en los controles de seguridad se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como el bar Le Constelattion de Crans-Montana. La investigación apunta a la espuma insorizante utilizada en el techo como la causante de que el fuego iniciado por unas bengalas colocadas en botellas de champán se propagara en cuestión de segundos provocando 40 muertos y 118 heridos, 80 de ellos de gravedad.
Aforo para 200 personas
Las autoridades municipales también han explicado este martes que Le Constellation tenía capacidad para 100 personas en la planta del sótano donde se arrancó el incendio, y otras 100 en la terraza cubierta, pero desconocen si en el momento de la tragedia se había superado ese aforo.
Numerosos testigos han indicado que cuando se declaró el incendio afuera había una larga cola de jóvenes esperando para entrar al local.
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido