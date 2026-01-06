Bruselas mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela pero rechaza la legitimidad de Delcy Rodríguez

La Comisión Europea ha asegurado este martes que mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta interina, aunque de manera limitada, e insiste en que las autoridades venezolanas no tienen legitimidad democrática, al haber perdido las elecciones en 2024, llamando a un proceso de transición que respete la voluntad del pueblo.

Apenas 72 horas después de la operación de Estados Unidos que ha acabado con el ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una cárcel de Brooklyn, Delcy Rodríguez ha jurado el cargo como presidenta interina. La que fuera número dos del líder chavista cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, siempre y cuando respete las imposiciones de la Casa Blanca, pero no de la Unión Europea.

Bruselas considera que "las autoridades venezolanas obtuvieron su mandato de un proceso electoral que no respetó la voluntad popular de un cambio democrático", ha dicho la portavoz de Exteriores de la Comisión, Anitta Hipper. Sin embargo, también ha confirmado que el bloque mantendrá relaciones diplomáticas con Rodríguez, aunque limitadas, "para salvaguardar nuestros propios intereses". Lo ha hecho, eso sí, apenas 24 horas después de asegurar que sus interlocutores en Venezuela seguían siendo Edmundo González y María Corina Machado.

En realidad, esto no es nuevo. La propia Hipper ha explicado que la UE hará "lo mismo que hasta ahora, a pesar de no haber reconocido la legitimidad del presidente Maduro". Lo hizo, eso sí, al tiempo que imponía sanciones a figuras clave del régimen, incluida la propia Rodríguez, sobre quien pesa una prohibición de entrar en territorio comunitario desde 2018.

Estados Unidos, al mando

Tras sacar a Maduro de Caracas el pasado sábado, Trump anunció que será Estados Unidos quien "dirija" Venezuela hacia una "transición segura, adecuada y justa”. Pero el presidente ha confiado el mando del país a Delcy Rodríguez, dejando al margen a los líderes de la oposición, quienes, considera, no tienen respaldo ni fuerza suficiente para liderar el proceso.

La UE discrepa. Bruselas considera que debe iniciarse "un diálogo inclusivo que conduzca a una transición democrática". La Comisión Europea entiende que ese proceso debe "incluir a todos los actores comprometidos con la democracia, incluyendo a los líderes de la oposición elegidos democráticamente", ha dicho Hipper. Para el Ejecutivo comunitario, deben ser Machado y González, como vencedores de las elecciones presidenciales de 2024, quienes estén al frente.