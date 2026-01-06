Cambio en el país sudamericano
Exteriores pide a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela
EFE
El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según ha adelantado el diario 'El Español' y han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La gestión se ha realizado tras la asunción del poder en Venezuela de la hasta ahora vicepresidenta, que juró este lunes su cargo ante la Asamblea Nacional después de que su antecesor Nicolás Maduro fuera apresado el sábado por fuerzas norteamericanas y conducido a los Estados Unidos.
El Gobierno español, muy crítico con el ataque estadounidense, ya anunció este lunes a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez y explicó que España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unos 200.000 españoles, y que también busca la liberación de todos los presos políticos españoles.
Asimismo anunció que seguirán manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad.
Entre 14 y 20 españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.
Doble nacionalidad
El Gobierno de España confirmó que 14 personas con nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.
Además, la ONG Foro Penal y otras organizaciones venezolanas han señalado que entre los presos políticos en Venezuela hay ciudadanos extranjeros, incluidos españoles.
En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.
Uno de los últimos casos es el de detención en Venezuela de dos ciudadanos vascos (José María Basoa y Andrés Martínez Adasme) en septiembre de 2024, acusados de pertenecer al CNI y planear un atentado contra Maduro. Desde algunos sectores se interpretó como una represalia del chavismo al acogimiento por España de Edmundo González Urrutia.
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido