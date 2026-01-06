En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El presidente de Azerbaiyán niega haber aceptado participar con tropas en la fuerza de estabilización en Gaza
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha negado este lunes haber aceptado la participación de militares azeríes en una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, tal y como estipula la segunda fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino, después de que el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, citase al país caucásico como posible colaborador.
Aliyev ha esgrimido en una entrevista con varios medios de comunicación que no está claro si "se tratará de operaciones de mantenimiento de la paz o de imposición de la paz". "Por supuesto, no estamos preparados para la segunda opción y ni siquiera hemos considerado participar", ha aclarado, según ha recogido la cadena Azertag.
Zelenski cesa a otros tres altos cargos de los servicios de Inteligencia en plena reestructuración en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado el cese de otros tres altos cargos del servicio de Inteligencia nacional (SBU, por sus siglas en ucraniano), después de apartar el lunes al jefe del organismo, Vasil Maliuk, en medio de una reestructuración de seguridad.
La Presidencia ucraniana ha publicado tres breves decretos en los que confirma el cese del jefe del Departamento de Contrainteligencia Militar, Oleksander Dubrovin; el jefe del Centro Antiterrorista del SBU y 'número dos' del SBU, Serhi Andrushchenko; y del también subdirector del SBU Serhi Naumiuk.
La coalición de voluntarios para Ucrania busca cerrar este martes las aportaciones militares de cada país
Los jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de voluntarios para Ucrania se reunirán este martes en París en una cita en la que esperan concretar las aportaciones militares de cada país con vistas a dar a Kiev las garantías de seguridad prometidas. El anfitrión será el presidente francés, Emmanuel Macron, con la copresidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El comunicado del Elíseo destaca que la reunión de este martes, en la que también participará una delegación de Estados Unidos, "permitirá finalizar los trabajos realizados" sobre garantías de seguridad para Ucrania, "especificando las contribuciones de los distintos Estados participantes".
Un herido en la ciudad ucraniana de Járkov por misiles rusos contra infraestructura civil
Una persona ha resultado herida en un ataque ruso con misiles contra la ciudad ucraniana de Járkov, en el este de Ucrania, donde el pasado viernes un bombardeo dejó cinco muertos y 31 heridos, informaron este lunes las autoridades locales. Según informó en Telegram la Fiscalía Regional de Járkov, una de las explosiones provocadas por los misiles hirió a un hombre de 58 años que se encontraba cerca de uno de los puntos en los que cayeron los proyectiles rusos. Según el alcalde de la segunda mayor ciudad del país invadido por Rusia, Igor Terejov, las fuerzas enemigas lanzaron este lunes media decena de misiles. "El enemigo ha lanzado deliberadamente cinco misiles contra la infraestructura energética de Járkov. Hemos sufrido daños importantes", reconoció en su cuenta de Telegram el regidor de la ciudad oriental.
Una persona muere en la región rusa de Kursk tras un ataque con drones de Kiev
Un ataque ucraniano con drones mató este domingo a un habitante de la región rusa de Kursk, según informó el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. "Un dron enemigo atacó hoy la aldea de Nueva Nikolaekva del distrito de Rilsk (...) Como consecuencia de ello, murió un hombre de 55 años", escribió Jinshtéin en Telegram. Según las estadísticas oficiales, en 2025 los ataques ucranianos fueron la causa de la muerte de 60 personas en Kursk.
Un militar ucraniano herido por la explosión de un coche bomba en Kiev
Un militar ucraniano ha resultado herido por la explosión de un coche bomba en la capital del país, Kiev, que la Policía investiga ya como un atentado terrorista. El vehículo hizo explosión en el barrio de Oblonski cuando el militar fue a abrir el maletero de su automóvil, de acuerdo con responsables de la investigación en su cuenta de Telegram. La investigación está en manos de la Dirección General de Inteligencia (SBU) en la ciudad de Kiev y la región de Kiev bajo la guía procesal de la Fiscalía local.
Rusia anuncia la toma de una localidad cerca de Kúpiansk
El Ejército ruso se ha hecho con el control de la localidad de Podoli, cerca de la ciudad de Kúpiansk, en Járkov, anunció hoy el Ministerio de Defensa de este país. Según el parte castrense, la localidad fue tomada por la agrupación de tropas Zapad (Oeste), que opera en ese sector del frente. El enemigo perdió en esa dirección a 180 hombres durante la jornada pasada, según los militares rusos.
Sánchez participará el 6 de enero en la reunión de la Coalición de Voluntarios de París
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, la primera de este año, que se celebrará en París el próximo 6 de enero, han informado fuentes del Ejecutivo. Para esta nueva reunión, el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que los aliados de Kiev asumirán "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera en Europa.
Un muerto y dos heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con drones
Una persona murió y otras dos resultaron heridas este domingo en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con drones, según informaron las autoridades locales. "En la aldea Oktiabrski un dron FPV atacó un coche en el que viajaba una familia. El conductor falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas recibidas", escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. Agregó que "una mujer y un niño de 4 años recibieron múltiples lesiones por metralla" y fueron hospitalizados.
Rusia derribó en menos de doce horas 132 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa del país. La gran parte de los aparatos no tripulados (37) fue neutralizada en la región fronteriza de Briansk. Otros 26 drones fueron destruidos en Kursk, también en la frontera con Ucrania.
El Gobierno de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que ha propuesto que el primer vice primer ministro del país, Mijailo Fedorov, encabece el Ministerio de Defensa, reemplazando así a Denis Shmigal, al que mantendrá en su equipo, según ha prometido. Zelenski ha valorado que Fedorov --que tiene que recibir el visto bueno del Parlamento ucraniano-- "está profundamente involucrado en los temas relacionados con drones y trabaja con gran eficacia en la digitalización de los servicios y procesos públicos", alegando que las Fuerzas Armadas, los fabricantes de armas y los socios ucranianos deben "implementar cambios en el sector de defensa que sean beneficiosos".
