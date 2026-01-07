Francia prepara un plan con aliados europeos para tomar "represalias" ante las amenazas de EEUU sobre Groenlandia

Una posible intervención por la fuerza de Estados Unidos en Groenlandia "no tendría sentido", declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien subrayó que Francia prepara un plan "para responder" junto a sus aliados europeos contra cualquier forma de "intimidación" de Estados Unidos sobre Groenlandia.

En las últimas horas, el Gobierno de Donald Trump informó que estudia "varias opciones" para adquirir este territorio danés autónomo, incluida la de "utilizar el Ejército". Unas declaraciones que han incomodado al país galo, desde donde se insiste en que este ataque "a otro país de la OTAN no tendría ningún sentido y, sobre todo, sería contrario a los intereses de Estados Unidos de América".

Aprovechando el encuentro en París de este miércoles entre los ministros de Asuntos de Exterior de la India, Polonia y Alemania, Francia podría poner sobre la mesa el asunto de Groenlandia con el objetivo de desarrollar una respuesta europea a las "muestras de intimidación" de Estados Unidos, y así poder "actuar de manera conjunta con los socios europeos". Barrot precisó que Francia compartirá su plan con sus socios europeos "en los próximos días".

Groenlandia no es Venezuela

Antes de la reunión, el ministro reiteró que la isla "no está en venta y pertenece a los groenlandeses", descartando por completo que “lo que acaba de ocurrir en Venezuela pueda ocurrir en Groenlandia".

Unas declaraciones que no son una simple opinión, ya que Barrot reconoció haber conversado por teléfono horas antes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien le negó la posibilidad de que su Gobierno repitiera el mismo ‘modus operandi’ que llevó a cabo en Venezuela.

Además, Barrot quiso recordar que los estadounidenses están "muy apegados" a la alianza transatlántica -formada en 1949 entre Europa y América del Norte después de la Segunda Guerra Mundial- a la que "contribuyeron a la seguridad de Europa, pero de la que sacaron dividendos, beneficios excepcionales".

Soberanía danesa

El presidente Emmanuel Macron también quiso pronunciarse al respecto este martes tras la Cumbre de la Coalición de Voluntarios en la capital francesa. "En mi opinión, no existe ningún escenario en el que Estados Unidos se vea en la posición de violar la soberanía danesa" en Groenlandia, declaró Macron para France2, e insistió en que "Groenlandia es un territorio bajo soberanía danesa y seguirá siéndolo".

Precisamente, después de la reunión de la coalición, los aliados lanzaron un comunicado al respecto subrayando que "la seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente, junto con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

En los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos ha reiterado su intención de que la vasta isla ártica esté bajo la bandera estadounidense. Unas amenazas que han generado cierta inquietud entre la diplomacia europea. Por ello, el martes a última hora, la presidencia francesa organizó una llamada con sus homólogos del G7 el pasado 6 de enero para abordar temas, como Ucrania y Venezuela pero también el conflicto de Groenlandia.

Groenlandia, un objetivo estratégico para EEUU

Los líderes de las principales potencias europeas y Canadá se han unido públicamente en las últimas semanas para mostrar su apoyo a la isla.

Groenlandia se ha convertido en un objetivo para Donald Trump, puesto que este territorio danés es rico en recursos minerales y con tan solo 57.000 habitantes es considerada por el gobierno de Trump como un “objetivo estratégico de seguridad nacional”, después de estar años vinculada a Estados Unidos por un acuerdo de defensa.