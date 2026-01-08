Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado.

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

  1. El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
  2. El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
  3. La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
  4. Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
  5. Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
  6. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  7. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
  8. Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario

