Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos dos muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza pese al alto el fuego

Al menos dos personas han muerto este miércoles en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel contra una vivienda en ciudad de Gaza, mientras que las autoridades israelíes han confirmado la muerte de un "terrorista de alto rango" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Fuentes consultadas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado del balance de víctimas mortales, indicando que además hay "varios heridos" como consecuencia del "bombardeo por parte de aviones de la ocupación a una casa" en el barrio de Al Tufá, en el este de ciudad de Gaza.