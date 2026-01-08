Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvise PérezAlbergue ZaragozaReal ZaragozaRestaurante UteboCasademont ZaragozaVivir en la calle
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Rusia denuncia la "intercepción ilegal" de un petrolero por parte de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
  2. El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
  3. La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
  4. Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
  5. Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
  6. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  7. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
  8. Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario

Preventa para el concierto de Romeo Santos en Zaragoza desde hoy: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Preventa para el concierto de Romeo Santos en Zaragoza desde hoy: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Bioética, cuando las máquinas no bastan

Bioética, cuando las máquinas no bastan

El extraño motivo por el que deberías lavar un plátano antes de comerlo

El extraño motivo por el que deberías lavar un plátano antes de comerlo

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa está prohibido a partir de 2026

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa está prohibido a partir de 2026

Badosa sufre su primera derrota del año ante la kazaja Rybakina

Badosa sufre su primera derrota del año ante la kazaja Rybakina

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"
Tracking Pixel Contents