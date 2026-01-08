Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Kiev aplaude que EEUU haya interceptado un petrolero de bandera rusa en el Atlántico
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EE.UU. haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país.
"La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.
Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano.
Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este miércoles en Nicosia su esperanza de que la guerra en su país, provocada por la invasión rusa de 2022, pueda terminar este semestre, durante la actual presidencia chipriota de la Unión Europea (UE).
"Al comenzar Chipre su presidencia (europea), las negociaciones de paz han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Trabajamos de manera muy, muy activa: Ucrania, nuestros socios europeos y, por supuesto, EE. UU. y todos los miembros de nuestra coalición de voluntades. Y es posible —y lo esperamos sinceramente— que esta guerra pueda terminar durante su presidencia", dijo el mandatario.
Ucrania denuncia ataques contra dos puertos de Odesa con un muerto y varios heridos
El Gobierno ucraniano anunció este miércoles que se han producido dos ataques rusos contra sendos puertos en la región sureña de Odesa, en la costa del mar Negro, en los que ha muerto una persona y al menos cinco han resultado heridas.
"Rusia ha golpeado otra vez dos puertos en la región de Odesa. Por desgracia, una persona ha muerto", informó el vice primer ministro, Oleksí Kuleba en Telegram, y agregó que han sufrido daños instalaciones portuarias, edificios administrativos y depósitos de crudo.
Kuleba añadió que hay cinco heridos que están recibiendo asistencia médica.
Ucrania y EEUU siguen negociando en París
Los equipos ucraniano y estadounidenses continuaron sus negociaciones este miércoles sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, al día siguiente de la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, que se saldó con un compromiso sobre garantías de seguridad por parte de Europa y EE. UU. que ha sido recibido por los ucranianos con un cauteloso optimismo.
Aunque la treintena de miembros de la coalición han acordado sobre el papel aportar contribuciones a una fuerza multinacional en Ucrania y otras garantías de seguridad una vez haya un alto el fuego creíble, en la práctica los detalles exactos siguen siendo desconocidos.
En particular, Ucrania aún no sabe si los garantes estarían dispuestos a enfrentarse directamente con las fuerzas rusas si Moscú reanudara los ataques tras un hipotético acuerdo de paz.
"He formulado precisamente esta pregunta a todos nuestros socios. Y aún no he recibido una respuesta clara e inequívoca", dijo Zelenski a periodistas ucranianos el miércoles de camino a Chipre.
En paralelo, en París su equipo negociador continuaba las conversaciones con asesores de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Turquía, así como de la OTAN, la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.
El Gobierno defiende un eventual envío de tropas de paz a Ucrania: "¿Cómo no lo vamos a hacer, si es Europa?"
El Gobierno va introduciendo en el relato público la posibilidad de enviar tropas españolas a una eventual misión de paz en Ucrania si se alcanza un alto el fuego y se firma un plan de paz con Rusia, algo que de momento no ha ocurrido y se ve lejano, explican.
"España siempre ha tenido un papel muy importante en todas las misiones de paz. Siempre. Hemos enviado tropas de paz a todas las latitudes", ha dicho ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este miércoles, el primero del año. "¿Cómo no lo vamos a hacer a Ucrania si estamos hablando de Europa?”.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido por su parte de que se trata solo de una posibilidad futura. "En estos momentos no hay ningún plan de paz como tal. Todavía ni siquiera hay un alto el fuego. Lo que hay es un esbozo de ideas que ayer se trataron en París para un posible plan de paz", ha dicho el jefe de la diplomacia, en referencia a la reunión de la coalición de voluntarios de ayer en la capital francesa.
Starmer consultará al Parlamento un eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió este miércoles en el Parlamento que los diputados serán consultados sobre el eventual despliegue de fuerzas del Reino Unido en Ucrania si hay un acuerdo de paz, pero se negó a aportar el número de soldados que participarían en esa operación.
En la sesión de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes, la primera de 2026, Starmer prometió hoy que la cámara baja podrá debatir y votar sobre ese despliegue, después de que el Reino Unido y Francia firmasen ayer martes en París una declaración de intenciones para enviar fuerzas a Ucrania si llega la paz.
Según esa declaración, los dos países tendrán centros militares en Ucrania.
Delegaciones de Ucrania y EE. UU. se reúnen de nuevo en París para negociar acuerdo de paz
Las delegaciones de Ucrania y de EE. UU. vuelven a reunirse este miércoles en París por segundo día consecutivo para seguir avanzando en la negociación de un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, que afirmó que ya hay "resultados concretos".
"Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado. No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa", escribió Budánov en Telegram.
Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski, que asistió el martes en París a una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, a la que se sumaron también los emisarios de la Casa Blanca, señaló que la de hoy es la tercera sesión de las citadas negociaciones en dos días en la capital gala.
Muere un civil ruso en Bélgorod tras EL ataque de UN dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras la detonación de un dron ucraniano, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"Malas noticias desde el distrito Borísovo. En la localidad de Gruzskoe murió un civil a consecuencia de la detonación de un dron enemigo. El hombre murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas", escribió en su canal de Telegram.
Gladkov expresó sus profundas condolencias a los familiares y allegados de la víctima.
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre cinco regiones y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 32 drones ucranianos de ala fija sobre tres regiones y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En total durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 32 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.
De ellos, once fueron derribados sobre la región fronteriza de Bélgorod y nueve sobre la anexionada península de Crimea.
Putin felicita a los rusos por la Navidad ortodoxa con la guerra como telón de fondo
El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a los rusos por la Navidad ortodoxa, la festividad religiosa más importante de este país, con la guerra en Ucrania como telón de fondo.
"Les felicito de todo corazón por la Navidad. Esta maravillosa celebración ilumina al mundo con la luz de la bondad y el amor, regala a millones de personas la esperanza, la alegría de sumarse a las tradiciones espirituales patrias, transmitidas de generación en generación", afirmó en su mensaje difundido por el Kremlin.
Destacó su profunda satisfacción por el "enorme aporte, realmente único, de la iglesia ortodoxa rusa y otras confesiones cristianes, a la unidad de la sociedad".
