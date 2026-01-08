Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kiev aplaude que EEUU haya interceptado un petrolero de bandera rusa en el Atlántico

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EE.UU. haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país.

"La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.

Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano.