Macron critica el "nuevo imperialismo" y avisa de que EEUU se está "alejando" de sus aliados

Emmanuel Macron ha roto este jueves su silencio después de escuchar cómo el mundo se hacía eco de las burlas que le lanzaba Donald Trump hace unos días. Sin embargo, su respuesta ha tomado otro camino; el de la diplomacia. Con semblante serio, la mano en el bolsillo y sin apenas guión en el que apoyarse, el presidente de Francia ha aprovechado la Conferencia Anual de Embajadores, celebrada este jueves en el Palacio del Elíseo, para lanzar un claro mensaje sobre los últimos acontecimientos internacionales. Estados Unidos se está "alejando progresivamente" de algunos aliados e "ignorando las reglas internacionales", ha criticado durante su discurso frente a una sala llena de diplomáticos franceses. "Los europeos vivimos un discurso anticolonial que no corresponde a la realidad de nuestras prácticas, mientras que sufrimos una agresividad neocolonial de algunos cada vez más vigente en las relaciones diplomáticas", ha abundado.

Macron ha lamentado vivir en un contexto de "nuevo colonialismo y nuevo imperialismo", con grandes potencias con la "tentación de repartirse el mundo" y unas instituciones cada vez "menos eficaces", poniendo como ejemplo lo "ocurrido en los últimos días", en referencia a Venezuela y las amenazas estadounidenses sobre Groenlandia. "Todos los días, la gente se pregunta si Groenlandia será invadida, si Canadá se verá amenazada con convertirse en el estado número 51 (de Estados Unidos) o si Taiwán se verá aún más cercado".

Aunque el presidente francés ha querido ser cauto y ha evitado mencionar directamente a las "potencias desestabilizadoras", como Estados Unidos, China, Rusia o Irán, no ha dejado pasar la ocasión de advertir que Europa es "más fuerte de lo algunos que creen", y que "el núcleo de su acción es seguir fortaleciendo" en "una lógica de poder para Francia y Europa".

La agresión china y los aranceles estadounidenses

Durante este encuentro anual, cuyo objetivo es definir las prioridades de la política exterior de Francia, Macron ha aprovechado para anunciar la implementación de una agenda acelerada de preferencias comerciales europeas.

Este calendario buscará "simplificar el mercado único de capitales", porque, según él, "esta Europa de 450 millones de habitantes realmente necesita existir" y "ser más real". La defensa de los intereses económicos europeos es otra de las grandes preocupaciones del presidente, que ha distinguido la protección del proteccionismo, y que ha considerado que la defensa de los intereses económicos europeos pasa por enfrentarse a dos grandes problemas: "la agresión china y los aranceles estadounidenses".

Sobre estas preferencias comerciales, y aprovechando que el próximo 12 de enero la Unión Europea está previsto que firme el tratado del Mercosur, Macron ha lamentado que el Viejo Continente sea una potencia que regula "excesivamente sus propios actores y no protege suficientemente su economía de los actores extranjeros". Francia se ha mostrado desde un principio reticente a este acuerdo, que ha generado importantes movilizaciones del sector agrario en el país, como las de este jueves: cientos de agricultores han invadido la capital con sus tractores para protestar contra el pacto con el Mercosur.